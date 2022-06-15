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高雄市議員邱于軒挨罵「垃圾議員」 網友要賠1元確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

高雄市議員邱于軒4年前被吳姓網友在臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」貼文中辱罵「垃圾議員」、「垃圾的玻璃心」，她提告求償1元並登報道歉，最高法院判吳應賠償1元確定，至於道歉部分，因憲法法庭裁判強制道歉違憲，廢棄發回高雄高分院更審。

邱于軒主張，吳2019年5月9日在「打馬悍將粉絲團」公開留言，「沒有民主素養的垃圾議員，邱于軒」、「還不夠垃圾？」、「要不要臉？」、「根本沒腦」等語，侵害她的名譽權。

另吳被提告妨害名譽後，再留言「我被告了耶～讓大家欣賞一下這垃圾的玻璃心」，之後檢方處分不起訴，吳也把不起訴處分書及事實提供記者公開報導，「打馬悍將粉絲團」貼文轉載新聞連結，並稱「邱于軒也被認證了」等語，不特定網友留言多達數千則，並有500多次分享，要求吳賠償1元並登報道歉。

吳反駁，法律對於評論公共利益、代議士職責，應有最大限度的維護，他是根據大眾知曉的具體事實，依個人價值判斷而留言，並非無的放矢；另本案至今已超過2年半，一般人因歷時久遠而淡忘，應無再刊登道歉聲明的必要，也對邱于軒回復名譽毫無助益。

一審判吳賠償1元並登報道歉；二審認為吳以偏激言語謾罵，且是和公共事務無關連的語詞，貶抑邱于軒的人格尊嚴、地位，毀損社會評價，逾越自由民主健全社會所能忍受言論自由的合法範圍，淪為人身攻擊，已侵害邱于軒的名譽權，應負賠償責任。

二審判吳應賠償1元，但改判吳在新聞網、臉書刊登道歉聲明；案件上訴，最高法院判吳應賠償1元，公開道歉部分廢棄發回更審。

高雄市議員邱于軒。本報資料照片
高雄市議員邱于軒。本報資料照片

邱于軒

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