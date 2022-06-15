彰化市納骨塔弊案 前代表會主席索回扣 更一審判8年6月
彰化市前市代會主席楊惟欽涉嫌在2017年任職期間，涉刁難彰化市第一公墓納骨櫃整修工程得標廠商，藉以索取回扣200萬元，民政課長林宏柏當「中間人」轉交贓款，全案經上訴最高法院發回，更一審今宣判，判楊8年6月、褫奪公權5年；林1年11月，緩刑4年，褫奪公權2年。
全案在一審審理時，二人被依共同犯藉勢、藉端勒索財物罪，判楊12年6月、褫奪公權6年，林7年徒刑，褫奪公權4年，犯罪所得沒收，上訴二審後，楊部分駁回，林部分認定僅「中間人」角色，實際上與私人無異，也無從中獲利，判刑2年、緩刑5年、褫奪公權2年。
最高法院以原審未審酌雙方是否為公務員身分，發回台中高分院更一審，楊未出庭聽判，未知其看法。
起訴指出，吳姓包商在2015年以6680萬元標得彰化市第一公墓納骨櫃整修工程，當時擔任市代會主席的楊惟欽，以權勢要求公所承辦人員如果包商進度落後、無法達到建築師要求，能解除契約就解除，若無法改善就不可以再施做。
代表會並成立專案監督小組，2016年5月發函不准變更納骨櫃專利設計、不得辦理後續擴充工程，利用抽驗納骨櫃，要求限期將已組立的納骨櫃拆解送驗，刁難廠商，使工程被迫停工。
吳姓廠商欲變更納骨櫃設計，也要避免後續擴充工程預算被刪除，表示願意給楊惟欽5%回扣，約200萬元，才得以3440萬元得標擴充工程經費。
在領到第一期工程尾款支票後，楊惟欽指示林宏柏向吳姓廠商催討200萬元，檢調掌握到林、吳兩人的LINE，林宏柏對吳男LINE說「該做的事去做了沒？」由於一再催討，手頭很緊的吳姓廠商還不高興的回「我不怕他們這一套，不然大家來走調查局」。
吳姓廠商只想付170萬元，但楊惟欽堅持要200萬元，林宏柏還在LINE說「可以湊到170公分的高度嗎？」 吳男說「快結束我的噩夢」，林回「噩夢能不能結束，不是我能決定的」。
2017年6月吳男在彰化市公所前，將裝有170萬元的紙袋交給林宏柏，林將紙袋拿上代表會楊惟欽辦公室，楊仍堅持要200萬元，吳向林表示他沒錢了，最後由林宏柏借30萬元給吳男湊足200萬元，再轉交給楊指定的人代收。
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