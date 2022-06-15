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中科廣場斷水電 火鍋一條街受害 業者判賠肉多多206萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中西屯中科購物廣場全盛時期有30多間店進駐，還被稱為「火鍋一條街」，後因承租業者深耕實業公司被地主台糖公司控告偽造文書判刑確定，導致中科廣場被台中市府斷水斷電，其中知名火鍋業者「肉多多」依營業損失、租押金提告求償，法院判深耕應給付肉多多206萬9215元，可上訴。

肉多多主張，2017年11月1日和深耕實業簽訂房屋租賃契約，承租位於中科購物中心內的建物營業，原訂租期至2018年5月2日，並約定期滿時，若符合租約條件將自動延展半年，不再另訂租約。

肉多多指出，租約最後延展至2020年11月2日，但因深耕實業偽造文書案件被判刑確定，導致台中市政府同年6月1日就對中科購物廣場斷水斷電，造成他們無法繼續經營，當時雙方仍在租約存續期間，因此對深耕求償6月1日至11月2日營業損失158萬9215元。

另外深耕至今還拒絕返還租押金48萬元，連同損失等一共提告求償206萬9215元；對此，法院經通知深耕實業及其代表人都沒到庭辯論，也未提出書狀聲明或陳述。

台中地院審酌，肉多多主張有提出租約、票據明細及相關網路新聞等，又深耕未提任何聲明或陳述，視同自認。

法院調查肉多多每月平均營業額約241萬2203元，認為其請求營業損失、租押金等均有理由，判深耕實業應給付肉多多一共206萬9215元。

法院判深耕實業應給付肉多多206萬9215元。記者曾健祐／攝影
法院判深耕實業應給付肉多多206萬9215元。記者曾健祐／攝影

肉多多 火鍋

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