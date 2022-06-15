聽新聞
test
0:00 / 0:00
中科廣場斷水電 火鍋一條街受害 業者判賠肉多多206萬
台中西屯中科購物廣場全盛時期有30多間店進駐，還被稱為「火鍋一條街」，後因承租業者深耕實業公司被地主台糖公司控告偽造文書判刑確定，導致中科廣場被台中市府斷水斷電，其中知名火鍋業者「肉多多」依營業損失、租押金提告求償，法院判深耕應給付肉多多206萬9215元，可上訴。
肉多多主張，2017年11月1日和深耕實業簽訂房屋租賃契約，承租位於中科購物中心內的建物營業，原訂租期至2018年5月2日，並約定期滿時，若符合租約條件將自動延展半年，不再另訂租約。
肉多多指出，租約最後延展至2020年11月2日，但因深耕實業偽造文書案件被判刑確定，導致台中市政府同年6月1日就對中科購物廣場斷水斷電，造成他們無法繼續經營，當時雙方仍在租約存續期間，因此對深耕求償6月1日至11月2日營業損失158萬9215元。
另外深耕至今還拒絕返還租押金48萬元，連同損失等一共提告求償206萬9215元；對此，法院經通知深耕實業及其代表人都沒到庭辯論，也未提出書狀聲明或陳述。
台中地院審酌，肉多多主張有提出租約、票據明細及相關網路新聞等，又深耕未提任何聲明或陳述，視同自認。
法院調查肉多多每月平均營業額約241萬2203元，認為其請求營業損失、租押金等均有理由，判深耕實業應給付肉多多一共206萬9215元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言