駐外公使嫖清潔工稱「交易買賣」 懲戒法院判休職1年

外交部公使楊文昇駐奈及利亞期間，與奈及利亞當地清潔工在館長職務宿舍內性交易，監察院認為他紊亂長官部屬秩序、言行失檢，今年3月彈劾，移送懲戒法院。懲戒法院審理後判楊休職，期間1年。

監察院公布的彈劾案文指出，楊文昇2018年7月9日至2020年9月16日擔任駐外館長，當時僱用當地一名女子，指派她當館長職務宿舍清潔工，負責宴會端菜與宿舍清潔。女員工2018年12月3日離職。

女員工離職後，2020年7月間透過駐外人員，指控楊文昇在她任職期間性騷擾，還拿出兩人在宿舍內床共寢、在健身房的畫面佐證。外交部性騷擾申訴評議委員會組專案小組調查，因女方未到場、現有證據不足而決議「性騷擾案不成立」，但楊在外交部申評會2020年12月7日訪談時，坦承影像檔及照片畫面中的人，確實為他與女雇員。

楊聲稱「她要借錢，她願意do anything，我們都是成年人」、「是她要錢，我們才有一種交易買賣嘛。因為都是成年人了」，外交部申評會認定楊敗壞官箴，楊文昇後遭記一大過。

監察院詢問時，楊文昇否認性騷擾、性侵，但坦承「合意交易」、「金錢援助」、「脫光一起洗澡」，並說有付錢。

楊告知「洗澡是裸體，有肢體接觸，但性行為是性器交合」、「我是善意的提供金錢援助的合意行為」。

楊甚至以「婚外性行為已除罪化」為由，指本案發生在住宅臥室私密空間，屬個人隱私，未影響社會公序，還說「黑人長處貧窮，以各種名目伸手要錢是常事，男女關係不嚴謹較傾開放」。

懲戒法院認為楊文昇違反公務員服務法「公務員應謹慎，不得有損失名譽之行為」規定，行為紊亂長官部屬秩序，言行失檢，敗壞官箴，有損民眾對其職位的尊重、執行職務的信賴，嚴重影響公務員形象並損害政府信譽，有懲戒必要。