快訊

營造台美關係穩健形象 民進黨砸錢找華府兩大王牌公關

111分科測驗／公民將出現非選題…社會科時事重點整理 從學測分析考題趨勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

駐外公使嫖清潔工稱「交易買賣」 懲戒法院判休職1年

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

外交部公使楊文昇駐奈及利亞期間，與奈及利亞當地清潔工在館長職務宿舍內性交易，監察院認為他紊亂長官部屬秩序、言行失檢，今年3月彈劾，移送懲戒法院。懲戒法院審理後判楊休職，期間1年。

監察院公布的彈劾案文指出，楊文昇2018年7月9日至2020年9月16日擔任駐外館長，當時僱用當地一名女子，指派她當館長職務宿舍清潔工，負責宴會端菜與宿舍清潔。女員工2018年12月3日離職。

女員工離職後，2020年7月間透過駐外人員，指控楊文昇在她任職期間性騷擾，還拿出兩人在宿舍內床共寢、在健身房的畫面佐證。外交部性騷擾申訴評議委員會組專案小組調查，因女方未到場、現有證據不足而決議「性騷擾案不成立」，但楊在外交部申評會2020年12月7日訪談時，坦承影像檔及照片畫面中的人，確實為他與女雇員。

楊聲稱「她要借錢，她願意do anything，我們都是成年人」、「是她要錢，我們才有一種交易買賣嘛。因為都是成年人了」，外交部申評會認定楊敗壞官箴，楊文昇後遭記一大過。

監察院詢問時，楊文昇否認性騷擾、性侵，但坦承「合意交易」、「金錢援助」、「脫光一起洗澡」，並說有付錢。

楊告知「洗澡是裸體，有肢體接觸，但性行為是性器交合」、「我是善意的提供金錢援助的合意行為」。

楊甚至以「婚外性行為已除罪化」為由，指本案發生在住宅臥室私密空間，屬個人隱私，未影響社會公序，還說「黑人長處貧窮，以各種名目伸手要錢是常事，男女關係不嚴謹較傾開放」。

懲戒法院認為楊文昇違反公務員服務法「公務員應謹慎，不得有損失名譽之行為」規定，行為紊亂長官部屬秩序，言行失檢，敗壞官箴，有損民眾對其職位的尊重、執行職務的信賴，嚴重影響公務員形象並損害政府信譽，有懲戒必要。

審酌楊人身為駐外代表，竟與所屬雇員在職務宿舍性交易，言行失檢、逾越分際，有害我國政府國際形象、努力，考量他承認「共同洗澡、同床有逾越常規」、「不夠謹慎，略損名譽」稍見悔悟，因此判休職1年。

外交部公使楊文昇駐奈及利亞期間，與奈及利亞當地清潔工在館長職務宿舍內性交易，懲戒法院審理後判楊休職，期間1年。圖為外交部／聯合報系資料照
外交部公使楊文昇駐奈及利亞期間，與奈及利亞當地清潔工在館長職務宿舍內性交易，懲戒法院審理後判楊休職，期間1年。圖為外交部／聯合報系資料照

外交部 性騷擾 公務員 性交易

延伸閱讀

斯洛伐克團「個人身分」訪台？ 外交部暗批趙少康抹黑

俄官員稱「中國台灣」不能討價還價 外交部：不實表述

蘇利文楊潔篪會談4.5小時 外交部：美已向我簡報

陸宣稱台海非國際水域 外交部嚴正駁斥謬論

相關新聞

外國人未經許可紅樓登台演出 河岸留言提告抗罰失敗

河岸留言西門紅樓展演館2年前舉辦Aurora Taiwan Tour，邀請樂團登台演出，被台北市政府勞動局認定未經許可聘...

他酒駕被查獲帶6把刀部分裁定不罰 法官：有工作需求

王姓男子深夜酒駕遇臨檢、搜索，警方在他隨身包內發現6把有殺傷力的刀具，依社會秩序維護法移送法辦。王辯稱，他帶刀有工作需求...

欠百萬債務無力償還 男雙刀砍死花蓮債主裁定羈押禁見

蔡姓男子疑似因無力償還逾百萬元債務，11日持雙刀到花蓮縣秀林鄉，砍殺林姓債主。蔡嫌前晚在台北市某神壇落網，檢方複訊後昨晚...

矇騙衛兵留退伍同袍夜宿營區 海軍士官長認罪換緩起訴

海軍通信系統指揮部一名馮姓士官長，去年喝酒餐敘後，矇騙大門衛哨兵將已退伍的劉姓舊同袍帶回營區過夜；隔天睡醒後，又持其他同...

高雄市議員邱于軒挨罵「垃圾議員」 網友要賠1元確定

高雄市議員邱于軒4年前被吳姓網友在臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」貼文中辱罵「垃圾議員」、「垃圾的玻璃心」，她提告求償1元...

彰化市納骨塔弊案 前代表會主席索回扣 更一審判8年6月

彰化市前市代會主席楊惟欽涉嫌在2017年任職期間，涉刁難彰化市第一公墓納骨櫃整修工程得標廠商，藉以索取回扣200萬元，民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。