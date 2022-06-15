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聽障騎士為閃車自摔 肇事車逃逸 暖警：一定幫妳到底
雲林縣一名患有聽力障礙劉姓女騎士日前在斗南鎮民生地下道，為閃避突然轉彎的車輛摔倒在地，但因患有聽障，主動向對方表示「我聽不到」，肇事車主當下認為自己沒有撞到人，沒下車查看就揚長而去，留下受傷錯愕的聽障劉女在原地。
劉女在臉書發文表示，摔車當下忍痛跟對方說「我聽不到」，沒想到對方在路邊停了一下，就直接開走，連下車查看都沒有，幸好有路邊熱心民眾幫忙記住車牌號碼，還有警察呂俊學耐心做筆錄。
據了解，劉女當時直行經過路口時，左側自小客車突然轉彎，劉女為了閃避碰撞，才會摔倒在地。當時肇事車主認為自己沒有撞到人，便自行離開。
斗南交通小隊警員呂俊學到場後發現劉女騎士窘狀，便用手機打字表示，警方一定會幫妳到底，劉姓女騎士才稍微安心一點；之後警方依車牌號碼及車輛特徵，追查肇事車主身分，一日內便通知肇逃車主到案。
斗南警察分局表示，依道路交通管理處罰條例第62條第3項規定，肇事而逃逸致人受傷者，處新台幣3000元以上至9000元以下罰鍰並吊銷駕駛執照，請民眾發生事故時，依規定留置現場等候警方處置，避免觸法。
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