快訊

營造台美關係穩健形象 民進黨砸錢找華府兩大王牌公關

111分科測驗／公民將出現非選題…社會科時事重點整理 從學測分析考題趨勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聽障騎士為閃車自摔 肇事車逃逸 暖警：一定幫妳到底

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

雲林縣一名患有聽力障礙劉姓女騎士日前在斗南鎮民生地下道，為閃避突然轉彎的車輛摔倒在地，但因患有聽障，主動向對方表示「我聽不到」，肇事車主當下認為自己沒有撞到人，沒下車查看就揚長而去，留下受傷錯愕的聽障劉女在原地。

雲林縣斗南交通小隊警員呂俊學耐心為聽障女騎士做筆錄，並暖心表示，警察一定會幫妳到底。記者黃于凡／翻攝
雲林縣斗南交通小隊警員呂俊學耐心為聽障女騎士做筆錄，並暖心表示，警察一定會幫妳到底。記者黃于凡／翻攝

劉女在臉書發文表示，摔車當下忍痛跟對方說「我聽不到」，沒想到對方在路邊停了一下，就直接開走，連下車查看都沒有，幸好有路邊熱心民眾幫忙記住車牌號碼，還有警察呂俊學耐心做筆錄。

據了解，劉女當時直行經過路口時，左側自小客車突然轉彎，劉女為了閃避碰撞，才會摔倒在地。當時肇事車主認為自己沒有撞到人，便自行離開。

斗南交通小隊警員呂俊學到場後發現劉女騎士窘狀，便用手機打字表示，警方一定會幫妳到底，劉姓女騎士才稍微安心一點；之後警方依車牌號碼及車輛特徵，追查肇事車主身分，一日內便通知肇逃車主到案。

斗南警察分局表示，依道路交通管理處罰條例第62條第3項規定，肇事而逃逸致人受傷者，處新台幣3000元以上至9000元以下罰鍰並吊銷駕駛執照，請民眾發生事故時，依規定留置現場等候警方處置，避免觸法。

雲林縣斗南鎮一名聽障女騎士為閃車自摔，在臉書發文感謝大家幫助她找到肇事車輛。記者黃于凡／翻攝
雲林縣斗南鎮一名聽障女騎士為閃車自摔，在臉書發文感謝大家幫助她找到肇事車輛。記者黃于凡／翻攝

車主 警察

延伸閱讀

母鴨帶小鴨過馬路 暖警「熱心攔車護送」一排黃毛球整齊列隊萌翻250萬人

斗南幼兒園靖興分班大改造 斗南銀髮健身俱樂部開張

他失業偷牛奶青菜被逮想到妻小哭了 暖警自掏腰包相助

巴西聽奧網球金后與羽球小將 獲頒「台南之光」

相關新聞

外國人未經許可紅樓登台演出 河岸留言提告抗罰失敗

河岸留言西門紅樓展演館2年前舉辦Aurora Taiwan Tour，邀請樂團登台演出，被台北市政府勞動局認定未經許可聘...

他酒駕被查獲帶6把刀部分裁定不罰 法官：有工作需求

王姓男子深夜酒駕遇臨檢、搜索，警方在他隨身包內發現6把有殺傷力的刀具，依社會秩序維護法移送法辦。王辯稱，他帶刀有工作需求...

欠百萬債務無力償還 男雙刀砍死花蓮債主裁定羈押禁見

蔡姓男子疑似因無力償還逾百萬元債務，11日持雙刀到花蓮縣秀林鄉，砍殺林姓債主。蔡嫌前晚在台北市某神壇落網，檢方複訊後昨晚...

矇騙衛兵留退伍同袍夜宿營區 海軍士官長認罪換緩起訴

海軍通信系統指揮部一名馮姓士官長，去年喝酒餐敘後，矇騙大門衛哨兵將已退伍的劉姓舊同袍帶回營區過夜；隔天睡醒後，又持其他同...

高雄市議員邱于軒挨罵「垃圾議員」 網友要賠1元確定

高雄市議員邱于軒4年前被吳姓網友在臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」貼文中辱罵「垃圾議員」、「垃圾的玻璃心」，她提告求償1元...

彰化市納骨塔弊案 前代表會主席索回扣 更一審判8年6月

彰化市前市代會主席楊惟欽涉嫌在2017年任職期間，涉刁難彰化市第一公墓納骨櫃整修工程得標廠商，藉以索取回扣200萬元，民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。