派出所聚眾聲援女性友人竟譙警三字經 耍帥不成還被逮

黃姓男子轉身對員警譙三字經，其他友人還在一旁叫囂，警方強勢執法，黃男被依妨害公務罪送辦。圖／讀者提供

黃姓男子因女性友人在派出所製作筆錄，他和多名友人到場關心，卻在派出所外違規停車，警方以防疫為由勸離黃男等人，沒料黃男一轉身竟脫口惡言，對在場的周姓員警譙三字經，其他友人還在旁叫囂，員警強勢執法，噴灑辣椒水喝令解散，結果黃男女性友人沒事先離開，自己卻涉嫌妨害公務、公然侮辱，反被依現行犯逮捕送辦。

鼓山分局龍華派出所員警受理一起機車遭侵占案件，昨晚間通知雙方當事人到派出所領取遭侵占的機車，黃男和4、5名朋友，昨深夜11時許到派出所關心女性友人，但疫情期間，派出所嚴管人員出入，加上黃男等人車輛在外併排、違停，員警協調當事人進入即可，其他人先行離開。

沒想到黃聽到員警勸離，一轉身竟對著周姓員警譙三字經，周員聞訊上前準備逮捕黃男，其他同行友人反而情緒激動，在現場叫囂、起鬨，還高喊「警察打人」，趁機挑戰公權力。