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外國人未經許可紅樓登台演出 河岸留言提告抗罰失敗

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

河岸留言西門紅樓展演館2年前舉辦Aurora Taiwan Tour，邀請樂團登台演出，被台北市政府勞動局認定未經許可聘雇6名外國人工作，裁罰河岸留言展演公司15萬元，公司不服提告抗罰，台北地方法院判河岸留言敗訴，仍要罰款，可上訴。

河岸留言公司2020年11月20日在西門紅樓展演館舉辦活動，由Moonlit Drive、All My Boyfriendz及Fuzzy Wall樂團演出；勞動部發現樂團中6名澳大利亞、美國籍外國人，未經核發聘雇許可即上台表演，移由台北勞動局依違反就業服務法規定，開罰河岸留言15萬元罰鍰。

河岸留言提告主張，當日演出票房不佳，未達場地使用的保證票數，依照雙方合約不予拆帳，但公司基於場地友善立場，給予8000元作為車資、練團、誤餐補貼，款項並非演出費用，外籍人士沒有無收受任何演出費用，雙方沒有對價關係。

再者，河岸留言指控申請工作證明時，來回補件程序繁冗，才會到演出當日尚未收到勞動部回文，若因「行政效率不彰」而延誤表演日期，豈不令人啼笑皆非？本案公司合法申請，卻因「公部門行政效率不彰」而受罰，是非常不公平的待遇，請求撤罰。

台北勞動局反駁，河岸留言及6名外國人間有合作合約書，內容訂有演出時間、演出內容和違約規定，認定雙方間有聘僱關係；另未經勞動部許可前，不得讓外國人工作，但河岸留言如期舉辦活動，確實已經違規，認為裁罰有理由。

台北地院行政訴訟庭認為，根據河岸留言和外國人間的合作合約書內容、訪談紀錄等，認定當天演出有約定酬勞，公司事後也支付8000元，認定6名外國人確實有演出工作，並約定領取勞務對價的事實，又合約書訂有樂團應遵守的義務和規則，難認河岸留言對外國人毫無指揮監督關係。

再者，河岸留言向勞動部申請外國人工作許可，二度被要求補件，直到演出當日仍未取得許可，卻仍讓6名外國人從事演出工作，確實違反行政規定，認為台北勞動局開罰無誤，駁回河岸留言的請求。

河岸留言2年前在西門紅樓展演館舉辦Aurora Taiwan Tour音樂活動。圖／摘自河岸留言臉書
河岸留言2年前在西門紅樓展演館舉辦Aurora Taiwan Tour音樂活動。圖／摘自河岸留言臉書

勞動部 樂團 西門紅樓

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