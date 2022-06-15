快訊

營造台美關係穩健形象 民進黨砸錢找華府兩大王牌公關

111分科測驗／公民將出現非選題…社會科時事重點整理 從學測分析考題趨勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

得不償失 移工兼差經營網拍賺外快 挨罰3萬元

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

越南籍移工「阿玉」在台工作之餘，與同鄉表妹合夥，以表妹名義登記為商號經營負責人，瞞著雇主私下兼差從事網拍賣，經移民署南市專勤隊查獲，函送台南市政府勞工局，依違反就業服務法開罰3萬元。

據知，「阿玉」來台從事製造業工作多年，通曉中文，獲知同鄉新住民常有購買越南日常用品需求，動起腦筋當老闆網拍賺外快，吸引許多越南同鄉上網訂購睡衣等，每月最多能獲利1萬元餘。

「阿玉」原本以為從事網拍神不知鬼不覺，連雇主也被蒙在鼓裡，本月經移民署南市專勤隊盯上，移民官訪查屬實，除要罰款3萬元，還可能面臨工作許可被廢止，「阿玉」懊惱後悔不已。

專勤隊隊長李建雄表示，「阿玉」行為已違反就業服務法第43條「除本法另有規定外，外國人未經雇主申請許可，不得在中華民國境內工作。」之規定，可處新臺幣3萬至15萬元罰鍰，甚至廢止聘僱許可並令其出國；提醒合法居留的外籍移工切勿因小失大，得不償失。移民署將持續結合主管機關，針對類似情形加強宣導。

移民署台南專勤隊查獲移工兼差網拍遭開罰，未來將加強宣導，圖為示意圖，非新聞當事人。圖 ／台南專勤隊提供
移民署台南專勤隊查獲移工兼差網拍遭開罰，未來將加強宣導，圖為示意圖，非新聞當事人。圖 ／台南專勤隊提供

移民署

延伸閱讀

「看不見的建設」推進 南市汙水下水道接管率逾2成5

台南芒果成熟宵小覬覦 警方與移民署祭護果專案

移工自主防疫期 雇主須照常給薪

移工地下匯兌疑引發桃園雙屍命案 勞動部：主動配合偵查

相關新聞

外國人未經許可紅樓登台演出 河岸留言提告抗罰失敗

河岸留言西門紅樓展演館2年前舉辦Aurora Taiwan Tour，邀請樂團登台演出，被台北市政府勞動局認定未經許可聘...

他酒駕被查獲帶6把刀部分裁定不罰 法官：有工作需求

王姓男子深夜酒駕遇臨檢、搜索，警方在他隨身包內發現6把有殺傷力的刀具，依社會秩序維護法移送法辦。王辯稱，他帶刀有工作需求...

欠百萬債務無力償還 男雙刀砍死花蓮債主裁定羈押禁見

蔡姓男子疑似因無力償還逾百萬元債務，11日持雙刀到花蓮縣秀林鄉，砍殺林姓債主。蔡嫌前晚在台北市某神壇落網，檢方複訊後昨晚...

矇騙衛兵留退伍同袍夜宿營區 海軍士官長認罪換緩起訴

海軍通信系統指揮部一名馮姓士官長，去年喝酒餐敘後，矇騙大門衛哨兵將已退伍的劉姓舊同袍帶回營區過夜；隔天睡醒後，又持其他同...

高雄市議員邱于軒挨罵「垃圾議員」 網友要賠1元確定

高雄市議員邱于軒4年前被吳姓網友在臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」貼文中辱罵「垃圾議員」、「垃圾的玻璃心」，她提告求償1元...

彰化市納骨塔弊案 前代表會主席索回扣 更一審判8年6月

彰化市前市代會主席楊惟欽涉嫌在2017年任職期間，涉刁難彰化市第一公墓納骨櫃整修工程得標廠商，藉以索取回扣200萬元，民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。