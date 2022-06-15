得不償失 移工兼差經營網拍賺外快 挨罰3萬元

越南籍移工「阿玉」在台工作之餘，與同鄉表妹合夥，以表妹名義登記為商號經營負責人，瞞著雇主私下兼差從事網拍賣，經移民署南市專勤隊查獲，函送台南市政府勞工局，依違反就業服務法開罰3萬元。

據知，「阿玉」來台從事製造業工作多年，通曉中文，獲知同鄉新住民常有購買越南日常用品需求，動起腦筋當老闆網拍賺外快，吸引許多越南同鄉上網訂購睡衣等，每月最多能獲利1萬元餘。

「阿玉」原本以為從事網拍神不知鬼不覺，連雇主也被蒙在鼓裡，本月經移民署南市專勤隊盯上，移民官訪查屬實，除要罰款3萬元，還可能面臨工作許可被廢止，「阿玉」懊惱後悔不已。