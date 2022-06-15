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臨時工缺錢潛入工地偷電線 變賣得手2萬判7個月徒刑

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄涂姓男子因缺錢花用，騎單車至高雄某工地，從鐵皮圍牆缺口潛入工地，竊得一條40米電線，換算市值約2萬元；得手後隨即騎乘單車離開。事後工地負責人察覺遭竊報警，地院將涂男依踰越安全設備竊盜罪，處有期徒刑7個月。

判決指出，涂男從事臨時工，未婚無子，與父母同住，靠月收入約2萬多元維生，去年8月1日晚上8時21分許，騎單車行經某建設公司的建築工地，他竟動起歪腦筋，從鐵皮圍牆缺口縫隙鑽進工地，徒手竊得一條40米電線，換算市值約2萬元；得手後隨即騎乘單車離開。

事後工地負責人察覺遭竊，報警處理，警方循線逮到涂男，警詢、偵訊時，他皆坦承犯行，由檢方依法起訴，並聲請簡易判決處刑。

地院審酌，涂男曾竊盜罪、不能安全駕駛罪等前科，又不以正當方法謀取生活所需，竟貪圖不法利益，侵入工地竊取財物，且事後未賠償被害人損失，經審理，將他踰越安全設備竊盜罪，處有期徒刑7個月，並沒收竊得的40米電線，若無法沒收，將追徵其價額，全案仍可上訴。

高雄涂姓男子因缺錢花用，潛入工地，竊得一條40米電線變賣得手2萬元，被地院依踰越安全設備竊盜罪，處有期徒刑7個月。記者陳弘逸／翻攝
高雄涂姓男子因缺錢花用，潛入工地，竊得一條40米電線變賣得手2萬元，被地院依踰越安全設備竊盜罪，處有期徒刑7個月。記者陳弘逸／翻攝

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