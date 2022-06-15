臨時工缺錢潛入工地偷電線 變賣得手2萬判7個月徒刑

高雄涂姓男子因缺錢花用，騎單車至高雄某工地，從鐵皮圍牆缺口潛入工地，竊得一條40米電線，換算市值約2萬元；得手後隨即騎乘單車離開。事後工地負責人察覺遭竊報警，地院將涂男依踰越安全設備竊盜罪，處有期徒刑7個月。

判決指出，涂男從事臨時工，未婚無子，與父母同住，靠月收入約2萬多元維生，去年8月1日晚上8時21分許，騎單車行經某建設公司的建築工地，他竟動起歪腦筋，從鐵皮圍牆缺口縫隙鑽進工地，徒手竊得一條40米電線，換算市值約2萬元；得手後隨即騎乘單車離開。

事後工地負責人察覺遭竊，報警處理，警方循線逮到涂男，警詢、偵訊時，他皆坦承犯行，由檢方依法起訴，並聲請簡易判決處刑。