拿不了海大學位掰遭副教授性侵未遂 人母學生得賠40萬

台灣海洋大學商船系陳姓副教授7年前受邀到指導的陳姓女研究生住處談心，她1年多後卻控遭強制性交未遂，基隆地檢署處分陳不起訴，台灣高等檢察署也駁回再議。陳女找壹週刊，聲稱感受到老師下體勃起、「一直在我的胸部亂親」，陳控加重誹謗，陳女遭判6月得易科罰金之刑定讞。民事部分，台灣高等法院6月14日判陳女賠償40萬元。

陳女離婚，兒子已成年。在刑事判決中，陳姓副教授表示2015年4月25日晚上11點詢問陳女要不要陪他喝兩杯，對方主動提議到她住處，還騎機車來載，因當天是他生日，他特地帶了1瓶酒和2塊蛋糕，相處融洽。陳說，當時就男女交往的事沒有很直接的跟她說「yes or no」，彼此可以先觀察3個月。

陳說，當天因為很累，都躺在一個沙發上面，陳女躺在內側，他躺在外側，等於說有一半的身體是懸空的，當他要調整位置抓椅背時，手滑下來有去碰觸到她的胸部，右手有去抓她的大腿、碰觸到她的私處，但「只有幾秒鐘」，那時對方還輕聲細語的問「我手的感覺如何？」

刑事偵查期間，陳女向壹週刊投訴，報導見刊後，陳姓副教授遭網友留言罵「這是狼師最好的溫床，這種學校太可怕了」、「畜生，殺了你替天行道而已！該抓去斃了」、「現代老濕？」。高院刑事庭認為陳女找陳當指導教授，竟因學習態度不被認同，無法取得海大碩士學位，於2016年1月20日向海大申訴遭陳性騷擾，並於同月31日填寫休學申請書，再找壹週刊虛捏就讀期間遭強吻襲胸，判她6月徒刑，得易科罰金。

陳女上訴最高法院，最高院以不合程式等理由駁回。陳女又向高院聲請再審，高院去年1月認為她是加重誹謗罪的行為人，雖然加重誹謗內容為遭性侵害，但這部分已經檢方駁回再議而確定，她「非性侵害被害人」，沒有依性侵害犯罪防治法第13條第2項適用規定，應該在公開判決書上「揭露姓名」。因採訪記者證稱陳女未要求不得報導陳姓副教授的全名或打馬賽克，高院裁定駁回再審聲請。

陳求償150萬元並要求道歉，基隆地院判陳女應賠償20萬元並刊登道歉聲明。雙方都不服，各自提上訴。

高院民事庭認為，經壹週刊報導，陳姓副教授的名譽受損，而陳女也無法舉證她說的內容是真的，副教授求償有據；審酌雙方身分、社會地位與資力，以及報導對名譽的侵害程度，判賠金額應提高為40萬元。