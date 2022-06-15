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拿不了海大學位掰遭副教授性侵未遂 人母學生得賠40萬

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台灣海洋大學商船系陳姓副教授7年前受邀到指導的陳姓女研究生住處談心，她1年多後卻控遭強制性交未遂，基隆地檢署處分陳不起訴，台灣高等檢察署也駁回再議。陳女找壹週刊，聲稱感受到老師下體勃起、「一直在我的胸部亂親」，陳控加重誹謗，陳女遭判6月得易科罰金之刑定讞。民事部分，台灣高等法院6月14日判陳女賠償40萬元。

陳女離婚，兒子已成年。在刑事判決中，陳姓副教授表示2015年4月25日晚上11點詢問陳女要不要陪他喝兩杯，對方主動提議到她住處，還騎機車來載，因當天是他生日，他特地帶了1瓶酒和2塊蛋糕，相處融洽。陳說，當時就男女交往的事沒有很直接的跟她說「yes or no」，彼此可以先觀察3個月。

陳說，當天因為很累，都躺在一個沙發上面，陳女躺在內側，他躺在外側，等於說有一半的身體是懸空的，當他要調整位置抓椅背時，手滑下來有去碰觸到她的胸部，右手有去抓她的大腿、碰觸到她的私處，但「只有幾秒鐘」，那時對方還輕聲細語的問「我手的感覺如何？」

刑事偵查期間，陳女向壹週刊投訴，報導見刊後，陳姓副教授遭網友留言罵「這是狼師最好的溫床，這種學校太可怕了」、「畜生，殺了你替天行道而已！該抓去斃了」、「現代老濕？」。高院刑事庭認為陳女找陳當指導教授，竟因學習態度不被認同，無法取得海大碩士學位，於2016年1月20日向海大申訴遭陳性騷擾，並於同月31日填寫休學申請書，再找壹週刊虛捏就讀期間遭強吻襲胸，判她6月徒刑，得易科罰金。

陳女上訴最高法院，最高院以不合程式等理由駁回。陳女又向高院聲請再審，高院去年1月認為她是加重誹謗罪的行為人，雖然加重誹謗內容為遭性侵害，但這部分已經檢方駁回再議而確定，她「非性侵害被害人」，沒有依性侵害犯罪防治法第13條第2項適用規定，應該在公開判決書上「揭露姓名」。因採訪記者證稱陳女未要求不得報導陳姓副教授的全名或打馬賽克，高院裁定駁回再審聲請。

陳求償150萬元並要求道歉，基隆地院判陳女應賠償20萬元並刊登道歉聲明。雙方都不服，各自提上訴。

高院民事庭認為，經壹週刊報導，陳姓副教授的名譽受損，而陳女也無法舉證她說的內容是真的，副教授求償有據；審酌雙方身分、社會地位與資力，以及報導對名譽的侵害程度，判賠金額應提高為40萬元。

至於陳要求她在報紙、網站上刊登「澄清啟事」，高院認為憲法法庭已經判「回復名譽之適當處分」不包括法院以判決命加害人道歉，就算是「澄清啓事」也算是強制違背自己意願表意，因此這部分不允。本件陳可以再上訴，但陳女不准。

台灣海洋大學商船系陳姓副教授不甘遭昔日指導的陳姓研究生控強制性交未遂、誹謗，提刑事附帶民事損害賠償訴訟，基隆地院判陳女須賠償20萬元並道歉；台灣高等法院昨日改判賠40萬元，但不用刊登澄清啟事。示意圖／聯合報系資料照
台灣海洋大學商船系陳姓副教授不甘遭昔日指導的陳姓研究生控強制性交未遂、誹謗，提刑事附帶民事損害賠償訴訟，基隆地院判陳女須賠償20萬元並道歉；台灣高等法院昨日改判賠40萬元，但不用刊登澄清啟事。示意圖／聯合報系資料照

性侵 基隆 海大

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