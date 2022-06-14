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選舉倒數！新北檢至海山、中永和警分局 指導查賄制暴

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

有鑒於今年底九合一地方公職人員選舉將至，新北地檢署為了端正選風，維護選舉之公平、公正，本周協同新北市刑大，分別至海山、中和、永和、板橋、新店、土城、汐止警分局視察，指導查賄制暴的工作重點，

新北地檢署說，11月26日的九合一選舉查察賄選的重點，將放在嚴防境外資金介入，除了向與警方介紹相關法令之外，更就相關案例及可能遇到的困境，跟員警充分討論，並針對新興科技犯罪表達看法，希望檢警一同合作，有效打擊賄選，維護選舉公正。

檢方指出《反滲透法》的相關偵辦重點，像是將可疑境外資金列為「滲透來源」蒐證，用科技偵查向上溯源，揪出幕後操控選舉者及金主；另外，也要避免虛擬貨幣成為賄選工具，包括行動支付、電子錢包等；還要注意未申報的可疑大額資金。

海山警分局長周振安表示，有信心迎接本次地方公職人員選舉查察賄選及防制暴力工作，並秉持「行政中立，絕對萬全」的精神，戮力達到淨化選風，公平選舉的目標。

中和警分局長李建廣說，對賄選買票、選舉賭盤等情資，會加強蒐報查處，發現任何違反選罷法等情事，將依法嚴辦，有信心維護選舉乾淨。

永和警分局長陳保安說，分局將秉持「行政中立、依法行政」客觀執法，呼籲「檢舉賄選，人人有責」，針對檢舉人身分保護，會採取嚴格保密措施，若民眾發現賄選、暴力等情事務必報警，一同維護清廉選舉環境。

新北地檢署主任檢察官王聖涵，6月13日至中和警分局視察選舉查察工作。圖／中和警方提供
新北地檢署主任檢察官王聖涵，6月13日至中和警分局視察選舉查察工作。圖／中和警方提供
新北地檢署主任檢察官洪三峯，6月13日至海山警分局視察選舉查察工作。圖／海山警方提供
新北地檢署主任檢察官洪三峯，6月13日至海山警分局視察選舉查察工作。圖／海山警方提供
新北地檢署主任檢察官王聖涵，6月13日至中和警分局視察選舉查察工作。圖／中和警方提供
新北地檢署主任檢察官王聖涵，6月13日至中和警分局視察選舉查察工作。圖／中和警方提供
新北地檢署主任檢察官洪三峯，6月13日至海山警分局視察選舉查察工作。圖／海山警方提供
新北地檢署主任檢察官洪三峯，6月13日至海山警分局視察選舉查察工作。圖／海山警方提供
海山警分局長周振安表示，有信心迎接本次地方公職人員選舉查察賄選及防制暴力工作。圖／海山警方提供
海山警分局長周振安表示，有信心迎接本次地方公職人員選舉查察賄選及防制暴力工作。圖／海山警方提供
新北地檢署主任檢察官洪三峯，6月13日至海山警分局視察選舉查察工作。圖／海山警方提供
新北地檢署主任檢察官洪三峯，6月13日至海山警分局視察選舉查察工作。圖／海山警方提供

九合一選舉 賄選 選罷法

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