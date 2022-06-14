聽新聞
test
0:00 / 0:00
選舉倒數！新北檢至海山、中永和警分局 指導查賄制暴
有鑒於今年底九合一地方公職人員選舉將至，新北地檢署為了端正選風，維護選舉之公平、公正，本周協同新北市刑大，分別至海山、中和、永和、板橋、新店、土城、汐止警分局視察，指導查賄制暴的工作重點，
新北地檢署說，11月26日的九合一選舉查察賄選的重點，將放在嚴防境外資金介入，除了向與警方介紹相關法令之外，更就相關案例及可能遇到的困境，跟員警充分討論，並針對新興科技犯罪表達看法，希望檢警一同合作，有效打擊賄選，維護選舉公正。
檢方指出《反滲透法》的相關偵辦重點，像是將可疑境外資金列為「滲透來源」蒐證，用科技偵查向上溯源，揪出幕後操控選舉者及金主；另外，也要避免虛擬貨幣成為賄選工具，包括行動支付、電子錢包等；還要注意未申報的可疑大額資金。
海山警分局長周振安表示，有信心迎接本次地方公職人員選舉查察賄選及防制暴力工作，並秉持「行政中立，絕對萬全」的精神，戮力達到淨化選風，公平選舉的目標。
中和警分局長李建廣說，對賄選買票、選舉賭盤等情資，會加強蒐報查處，發現任何違反選罷法等情事，將依法嚴辦，有信心維護選舉乾淨。
永和警分局長陳保安說，分局將秉持「行政中立、依法行政」客觀執法，呼籲「檢舉賄選，人人有責」，針對檢舉人身分保護，會採取嚴格保密措施，若民眾發現賄選、暴力等情事務必報警，一同維護清廉選舉環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言