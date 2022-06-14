快訊

失業隔天就獲新工作 俄「最美檢察長」新職務曝光

志願填社區高中靠繁星上頂大最好？網揭血淚勸：選明星高中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老司機2度載運私菸被罰7百多萬元拒繳 法官裁定管收

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市53歲洪姓男子2度開貨車運輸未稅香菸被查獲，經台南市財稅局共裁罰767萬多元，迄今拒絕繳納，執行署台南分署執行官查出他有隱匿、處分財產情事，今天將洪移送台南地院聲請管收，法官下午4點20分裁定管收並解送台南看守所。

洪姓男子於2016年間因運輸私菸23萬多包，經海巡署南部地區巡防局第一機動查緝隊等機關查獲後，遭台南市財稅局裁罰600萬元；洪2020年間經台南市菸酒稽查及取締小組會同海巡署人員，查獲運輸私菸7070包，又遭財稅局裁罰179萬750元，逾期不履行，移送執行署台南分署強制執行，合計尚欠767萬7600元拒絕繳納。

行政執行官林仲立調查發現，洪在2017年3月處分書送達後至2019年11月間，借用前妻帳戶先後提款金額合計2000萬餘元，洪在執行官訊問時雖辯稱該帳戶是提供他人使用，卻無法提供證明，顯係刻意隱瞞資金去向。

執行官並查得洪帳戶於2017年3至9月間有三筆合計金額合計65萬元的交易，執行官詢問洪資金流向，洪僅泛稱以1萬元的代價，將帳戶借給不知道真名朋友使用，後來在2018年間有把帳戶拿回來，但未能舉證以實其說。

執行官今天通知洪到案說明，執行官訊問後，認定洪符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」管收事由，當場留置洪，將洪移送台南地院聲請管收，法官裁定管收。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台南市53歲洪姓男子（中）積欠767萬多元罰款未繳，執行署台南分署執行官查出他有隱匿或處分財產情事，今天將他移送台南地院聲請管收，法官裁定管收並解送台南看守所。記者黃宣翰／翻攝
台南市53歲洪姓男子（中）積欠767萬多元罰款未繳，執行署台南分署執行官查出他有隱匿或處分財產情事，今天將他移送台南地院聲請管收，法官裁定管收並解送台南看守所。記者黃宣翰／翻攝

台南 海巡署 私菸

延伸閱讀

想討回9797條私菸 前國安局特勤吳宗憲敗訴確定

零件製造公司欠稅費336萬元拒繳 黃姓前負責人今遭管收

影／老司機都懂的嘉義三線路「國道休息站」被抄了！

車停樹下慘遭「屎攻」 在地人：老司機不會停那格

相關新聞

父女為違停嗆警「王八蛋」吃官司 昔飯店大亨焦治國嘆遭欺負

昔日飯店大亨焦治國與兒女前年3月在新北市三峽區違停與員警爆發衝突，焦脫口罵警「王八蛋」，新北地方法院依公務員依法執行職務...

台電稽查班長涉收賄當聚餐公基金 包庇魚塭竊電百萬元

檢調偵辦台電嘉義區營業處職員包庇魚塭竊電，王姓稽查課班長等人10年前起，涉不查1名魚塭業者的電表，過節再收漁貨禮，另，王...

選舉倒數！新北檢至海山、中永和警分局 指導查賄制暴

有鑒於今年底九合一地方公職人員選舉將至，新北地檢署為了端正選風，維護選舉之公平、公正，本周協同新北市刑大，分別至海山、中...

老司機2度載運私菸被罰7百多萬元拒繳 法官裁定管收

台南市53歲洪姓男子2度開貨車運輸未稅香菸被查獲，經台南市財稅局共裁罰767萬多元，迄今拒絕繳納，執行署台南分署執行官查...

地方公職人員選舉將至 新北檢警宣示聯合打擊賄選

為因應年底「111年地方公職人員選舉」恐有賄選、暴力及不法情事發生。今天下午，新北地檢署主任檢察官郭瑜芳、黃筵銘、刑大大...

鄰居吵架「烙」警察 男挨告恐嚇獲不起訴

桃園一名彭姓男子因噪音問題與鄰居不睦，去年12月24日凌晨口角後，因爲脫口說「你只要不搬走一天，我就天天報警，並且天天上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。