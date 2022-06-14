老司機2度載運私菸被罰7百多萬元拒繳 法官裁定管收

台南市53歲洪姓男子2度開貨車運輸未稅香菸被查獲，經台南市財稅局共裁罰767萬多元，迄今拒絕繳納，執行署台南分署執行官查出他有隱匿、處分財產情事，今天將洪移送台南地院聲請管收，法官下午4點20分裁定管收並解送台南看守所。

洪姓男子於2016年間因運輸私菸23萬多包，經海巡署南部地區巡防局第一機動查緝隊等機關查獲後，遭台南市財稅局裁罰600萬元；洪2020年間經台南市菸酒稽查及取締小組會同海巡署人員，查獲運輸私菸7070包，又遭財稅局裁罰179萬750元，逾期不履行，移送執行署台南分署強制執行，合計尚欠767萬7600元拒絕繳納。

行政執行官林仲立調查發現，洪在2017年3月處分書送達後至2019年11月間，借用前妻帳戶先後提款金額合計2000萬餘元，洪在執行官訊問時雖辯稱該帳戶是提供他人使用，卻無法提供證明，顯係刻意隱瞞資金去向。

執行官並查得洪帳戶於2017年3至9月間有三筆合計金額合計65萬元的交易，執行官詢問洪資金流向，洪僅泛稱以1萬元的代價，將帳戶借給不知道真名朋友使用，後來在2018年間有把帳戶拿回來，但未能舉證以實其說。

執行官今天通知洪到案說明，執行官訊問後，認定洪符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」管收事由，當場留置洪，將洪移送台南地院聲請管收，法官裁定管收。

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