父女為違停嗆警「王八蛋」吃官司 昔飯店大亨焦治國嘆遭欺負

昔日飯店大亨焦治國與兒女前年3月在新北市三峽區違停與員警爆發衝突，焦脫口罵警「王八蛋」，新北地方法院依公務員依法執行職務時當場侮辱，處焦拘役40日、犯傷害罪處拘役55天，應執行拘役75日；女兒焦琪雯對於公務員依法執行職務實施強暴，處拘役30天，兒子焦彥融無罪。台灣高等法院今開庭，焦抱怨警察執行勤務過當。

焦治國（74歲）2020年3月1日在三峽大德路違規停車，三峽分局北大派出所王姓員警開單，他心生不滿，脫口辱罵對方「我叫你不要拿雞八毛當令箭」、「禍害」、「我講你不要王八蛋」等語，還嗆「誰辦誰還不知道」、「你不辦是孫子」等語，見員警欲逮捕又與趕來的子女叫囂、抵抗，導致員警受傷。新北地檢署依妨害公務起訴3人。

新北地院審理時，焦治國與兩名子女否認犯行，並指警方執法過當。焦治國情緒激動地說「聽不懂，你們這個法律都是你們掌握...」、「我們口氣是比較差一點」、「欺負老百姓，他會有報應！老天有眼啦!」、「檢察官閉著眼睛做事情，你把我槍斃就好了」。

新北地院認為焦治國公然侮辱等犯意甚明，女兒焦琪雯則因衝撞員警，對依法執行職務的公務員實施強暴，但兒子焦彥融因沒有對警察有強暴、脅迫行為，判無罪。

焦治國、焦琪雯與檢察官皆不服，上訴高院。高院今行準備程序，焦治國表示檢察官有誤解，因為自己是「被欺負的那一邊」，並說為了1張罰單，錢也繳了，人還要被抓起來，批評警察「殺雞用牛刀」。

焦治國說，自己已經七十多歲，他的確從人行道違規開過去，但「押我做什麼？」在台灣長大都沒遇過這種事，否認侮辱公務員。焦琪雯也說是為了保護父親與哥哥遭受警察暴力，她拉了警察的衣角，並沒有拉扯身體、沒有衝撞。

一審無罪的焦彥融也遭檢察官上訴，他認為這是「報復性的上訴」。焦彥融表示，警詢時的筆錄有引導式問話，例如問「3人共謀襲警呀？」、「有組織？」等。