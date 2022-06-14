地方公職人員選舉將至 新北檢警宣示聯合打擊賄選

為因應年底「111年地方公職人員選舉」恐有賄選、暴力及不法情事發生。今天下午，新北地檢署主任檢察官郭瑜芳、黃筵銘、刑大大隊長蕭瑞豪，來到新莊警分局與基層員警共同討論，有關查察賄選、防制暴力、淨化選前治安等策略，展現打擊賄選的決心。

警方表示，年底選舉，警方會秉持「行政中立、治安平穩」原則，利用多元情資管道，查緝網路假訊息及防制境外資金介入選舉。並針對「反滲透法」之實務與運用作精闢闡述，嚴防境外敵對勢力滲透干預，確保國家安全及社會安定，共創和平民主的優質選舉環境。