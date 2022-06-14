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鄰居吵架「烙」警察 男挨告恐嚇獲不起訴
桃園一名彭姓男子因噪音問題與鄰居不睦，去年12月24日凌晨口角後，因爲脫口說「你只要不搬走一天，我就天天報警，並且天天上來找你」等語，挨告妨害自由和公然侮辱等罪，但他矢口否認，經桃園地檢署調查，今天才獲不起訴處分。
彭男的鄰居指控，彭男（42歲）除了講「天天上來找你」，還出言辱罵「豬生狗養的」；彭男則是否認，反控是鄰居小孩每天跑跳到凌晨3、4時太吵。他強調自己沒有威脅鄰居，只是告訴對方只要太吵，他就會報警處理。
檢方調查，彭男的鄰居雖提高公然侮辱，但事發當下只有他們2人，彭男否認，加上無錄音錄影存檔可做證據，罪證不足，難認有公然侮辱情形。
另外，縱使彭男說過「你只要不搬走一天，我就天天報警，並且天天上來找你」等語，但內容並未明確傳達要以何種方式加害鄰居，內容尚與恐嚇構成要件有別，因此全案不起訴處分。
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