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台電稽查班長涉收賄當聚餐公基金 包庇魚塭竊電百萬元
檢調偵辦台電嘉義區營業處職員包庇魚塭竊電，王姓稽查課班長等人10年前起，涉不查1名魚塭業者的電表，過節再收漁貨禮，另，王也以相同手法，再和同事接受4名魚塭業者行賄金錢、漁貨；嘉義地檢署調查認定共少收130多萬電費，今依詐欺得利罪嫌起訴王等4名台電員工，要求從重量刑。
台電嘉義區營業處業務副處長顏國俊表示，遭起訴的4名員工，1人已退休，其餘3人仍在職服務，收到起訴書後，將開獎懲委員會討論如何處置。
檢方查出，已退休稽查課班長王姓男子（69歲）2012年間，明知東石鄉蔡姓魚塭業者的兩顆電表，已變更構造、計算用電度數會短少，和稽查員蔡姓男子（57歲）、較晚調來的稽查員王姓男子（41歲），避開魚塭所在路線或告知勤務時間，蔡姓業者每逢中秋、農曆過年，交付分箱裝好鱸魚等漁貨。
檢方也查出，台電嘉義區營業處布袋變電所配線員戴姓男子（59歲）2014年間介紹4名魚塭業者給王姓班長認識，致贈漁貨、水果換取不被稽查電表，開LINE群組通報稽查時間，後來王姓班長開口改收現金，甚至成立賄款「公基金」，業者每人每年繳3萬到5萬不等，王姓班長等人拿來當旅遊、聚餐費用。
檢調前年8月發動搜索，認定蔡姓魚塭業者2012到2015年間短繳電費13萬2000元，4名魚塭業者2014到2016年少繳117萬多元電費，王姓班長等4人都承認犯行，魚塭業者大多和台電和解。
檢方認為，王姓班長、蔡姓稽查員、戴姓配線員圖謀轄區魚塭業者的不法利益，並朋分部分利益，造成台電巨大損失，惡性極為重大，建請法院從重量處其刑，不論有無認罪，也都不宜給緩刑。
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