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地下代書偽造雲林縣府公文 剪下貼上爽賺21萬遭法辦

聯合報／ 記者黃于凡蔡維斌／雲林即時報導

雲林33歲李男不學無術，聽聞朋友廖男有土地變更需求，假代書之名，行詐欺之實，藉縣府之名製作假公文，先後取得21萬元不法所得，但因造假技術不佳，文件上有剪貼痕跡，被害人察覺不對勁，到縣府查證，才發現自己受騙上當，警方已依詐欺、偽造公文將他移送法辦。

廖男因想養雞、鴨，有土地變更需求，欲將自家農牧用地變更為鳥禽繁殖用地，與李男相談，李男一口答應可幫忙土地變更，廖男不疑有他在今年1月至3月前後匯款5次約13萬元訂金，委託李男幫他完成土地變更。

李男取得訂金後，為了取信廖民，用剪貼方式土法煉鋼偽造雲林縣政府公文，再約廖男面交交付尾款8萬元，但因李男造假技巧不佳，文件上有剪貼痕跡，廖男回家後察覺有異樣，立即向縣府查證，才驚覺自己受騙到派出所報案。

虎尾分局獲報後，分局長廖志明立即指示組成專案小組追查，調閱警示帳戶交易明細、向雲林縣政府發文查詢公文真偽，並報請雲林地方檢察署蔡少勳檢察官指揮偵辦，持拘票、搜索票將李男拘提到案，李男坦承犯案並無反抗，全案以詐欺、偽造公文書罪移送地檢署偵辦。

虎尾分局表示，如需至行政機關辦理各項業務，請循正常程序申請，切莫聽信黃牛掮客花錢打點行政機關，以免落入詐騙圈套當冤大頭。

雲林33歲李男假代書之名，行詐欺之實，前後得手不法所得21萬元。圖／虎尾分局提供
雲林33歲李男假代書之名，行詐欺之實，前後得手不法所得21萬元。圖／虎尾分局提供
雲林33歲李男偽造雲林縣政府公文，因造假技巧太差被看破手腳。圖／虎尾分局提供
雲林33歲李男偽造雲林縣政府公文，因造假技巧太差被看破手腳。圖／虎尾分局提供
雲林33歲李男偽造雲林縣政府公文，因造假技巧太差被看破手腳。圖／虎尾分局提供
雲林33歲李男偽造雲林縣政府公文，因造假技巧太差被看破手腳。圖／虎尾分局提供

雲林 詐欺 詐騙

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