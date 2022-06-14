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誤信密醫錯失黃金治療期 家屬怒告：花200萬半年就走了

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

61歲張姓老翁無照行醫，多次提供前來求診的劉男磨粉中藥材，但劉男病況不見起色，住院不久後逝世。劉男胞妹向張翁告發，認為張翁無照行醫害哥哥錯失黃金治療期，新北地方法院依醫療法處6月徒刑，緩刑2年，可易科罰金，需支付公庫6萬元，駁回上訴。

劉男胞妹控訴，張姓老翁經營在新北市太山區明志路2段的「順城國術館」，卻未取得醫師執照，就向因筋骨痠痛、胃部不適而前來求診的劉男提供中藥粉末混成的藥包。

劉男胞妹稱，據劉男過世前所稱，他已向張翁求診數年，花費高達200萬元，卻因此錯失黃金治療期，生病半年就住進加護病房，不久後便過世，告發張翁涉犯醫師法、過失致死罪。

張翁坦承有開混和中藥粉末給劉男，但他表示「次數並沒有很多，主要是在2018年」。

法院調查兩人對話，發現張翁對於劉男妹妹詢問「這種藥給他吃多久」、「他說在你這花200萬」等，僅回覆「他有來才有吃」、｢花多少是他的事情」等空泛回答，認為並不成立張翁坦承犯罪。

法院考量並無直接證據顯示劉男是吃了張翁的藥致死的，又張翁犯後坦承無照行醫，是初犯、具中度身心障礙身分等，依非法執行醫療業務罪處6月徒刑，緩刑2年，可易科罰金，需支付公庫6萬元，並駁回檢方上訴。

張翁無照行醫，提供劉男多次中藥材，被新北地院處有期徒刑6月，緩刑2年，可易科罰金，需支付公庫6萬元。圖／123RF
張翁無照行醫，提供劉男多次中藥材，被新北地院處有期徒刑6月，緩刑2年，可易科罰金，需支付公庫6萬元。圖／123RF

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