年初假釋出獄又重操舊業 男子圖書館偷皮夾得手12萬元

慣竊彭姓男子年初才出獄，沒想到日前又在台北市中正區某間圖書館犯下竊盜案，中正一警方抽絲剝繭追查，一路追到台中，發現彭男又在台中涉案被逮，警方除將他解送歸案外，也依竊盜罪將他函送台北地檢署偵辦。

警方表示，一名蔡姓女子日前在台北市中正區某間圖書館唸書，身邊財物遭到彭男（33歲）覬覦，等到蔡女離開座位如廁時，彭男走到蔡女座位，翻找座位旁的背包行竊，得手後馬上逃離。

彭男藉由皮夾內寫有提款卡密碼的紙張，馬上到台北火車站郵局內提領1萬元，隨後又到土地銀行盜領11萬6600元，起先蔡女以為僅是皮夾遺失，要掛失卡片時銀行通知有一筆異常提款金額，才驚覺戶頭內存款遭一掃而空。

中正一警方調閱監視器追查，發現彭男年初才從監獄假釋不久，沒想到因缺錢花用，又來到圖書館重操起舊業，警方鎖定後一路追蹤到台中。

北市警方追緝時，發現彭男又在台中因案被台中警方逮捕，警詢後將他依竊盜罪嫌送辦。