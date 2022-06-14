雞排妹醫美大腿稱「做壞了」 診所反擊：寫真靠修圖？

宅男女神「雞排妹（已改名鄭采勻）」18歲剛出道時，和醫美診所「元和雅」簽約，以廣告代言換免費抽脂手術，但她8年後，在臉書發文稱大腿「整壞了，導致她得找信任的醫美做第二次補救」，還在臉書分享其他網友「整壞」的私訊內容，被元和雅提告妨害名譽，雄檢今偵結，認為雞排妹貼文是分享自身經驗，屬可受公評之事，處分不起訴。

元和雅今下午發聲明，稱雞排妹自稱「做壞了」，卻未提出任何證明，且她是於2012年3月間接受手術，於手術完畢後隨即拍攝寫真集，寫真集於當年8月隨即出版，寫真集中的照片，就是她抽脂手術的術後照，腿部照片曲線完美，並無任何「做壞了」等情形，難道寫真集內容是修圖而來？

元和雅表示，雞排妹沒做任何查證，有誹謗元和雅診所意思，診所將在收受不起訴處分書後，依法提起再議，以維護名譽。

檢方調查，2020年12月23日，雞排妹在臉書分享一張僅穿內衣、內褲的露背照，發文寫下「我的大腿做過兩次抽脂手術，因為18歲時在元和雅做壞了，導致她要找信任的醫美做第二次補救」。

事後陸續有網友私訊她，闡述在診所的整形經過，雞排妹也將雙方對話內容轉貼在臉書專頁，還特別加註「被整壞的苦主之一」，元和雅發現後，認為雞排妹詆毀診所聲譽，提告妨害名譽。

雄檢偵查時，雞排妹直言，她有和元和雅簽肖像權合約，至於寫真集裡面寫「感謝元和雅」，是要感謝他們購買她的寫真集，貼文內容陳述的是事實，她身為公眾人物，擁有話語權，她轉貼的內容，都是患者誤信診所會幫他們修護，她是在協助患者爭取權益，幫助市民發聲。