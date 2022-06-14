快訊

失業隔天就獲新工作 俄「最美檢察長」新職務曝光

志願填社區高中靠繁星上頂大最好？網揭血淚勸：選明星高中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雞排妹醫美大腿稱「做壞了」 診所反擊：寫真靠修圖？

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

宅男女神「雞排妹（已改名鄭采勻）」18歲剛出道時，和醫美診所「元和雅」簽約，以廣告代言換免費抽脂手術，但她8年後，在臉書發文稱大腿「整壞了，導致她得找信任的醫美做第二次補救」，還在臉書分享其他網友「整壞」的私訊內容，被元和雅提告妨害名譽，雄檢今偵結，認為雞排妹貼文是分享自身經驗，屬可受公評之事，處分不起訴。

元和雅今下午發聲明，稱雞排妹自稱「做壞了」，卻未提出任何證明，且她是於2012年3月間接受手術，於手術完畢後隨即拍攝寫真集，寫真集於當年8月隨即出版，寫真集中的照片，就是她抽脂手術的術後照，腿部照片曲線完美，並無任何「做壞了」等情形，難道寫真集內容是修圖而來？

元和雅表示，雞排妹沒做任何查證，有誹謗元和雅診所意思，診所將在收受不起訴處分書後，依法提起再議，以維護名譽。

檢方調查，2020年12月23日，雞排妹在臉書分享一張僅穿內衣、內褲的露背照，發文寫下「我的大腿做過兩次抽脂手術，因為18歲時在元和雅做壞了，導致她要找信任的醫美做第二次補救」。

事後陸續有網友私訊她，闡述在診所的整形經過，雞排妹也將雙方對話內容轉貼在臉書專頁，還特別加註「被整壞的苦主之一」，元和雅發現後，認為雞排妹詆毀診所聲譽，提告妨害名譽。

雄檢偵查時，雞排妹直言，她有和元和雅簽肖像權合約，至於寫真集裡面寫「感謝元和雅」，是要感謝他們購買她的寫真集，貼文內容陳述的是事實，她身為公眾人物，擁有話語權，她轉貼的內容，都是患者誤信診所會幫他們修護，她是在協助患者爭取權益，幫助市民發聲。

檢方認為，整形結果好壞是個人主觀想法，消費後好評、負評都屬正常，元和雅是具有相當規模、知名度的醫美診所，對於整形技術、客戶隱私等議題，應屬可受公評之事，雞排妹雖用負面言語，但這也是她個人經驗，未逾越「合理評論原則」範疇，偵結處分不起訴。

雞排妹在臉書自爆大腿被整壞，被曾代言的醫美診所元和雅告妨害名譽，雄檢認為雞排妹發文屬可受公評之事，處分不起訴。翻攝自雞排妹臉書
雞排妹在臉書自爆大腿被整壞，被曾代言的醫美診所元和雅告妨害名譽，雄檢認為雞排妹發文屬可受公評之事，處分不起訴。翻攝自雞排妹臉書

雞排 手術 醫美

延伸閱讀

雞排妹贏了！她自爆大腿被整壞被醫美診所告 檢不起訴

雞排妹技巧性洩漏陳沂手機 違反個資法遭訴

67歲「美魔女」趙雅芝現狀曝光！ 無濾鏡修圖照流出

端午粽子吃太多腸胃都塞住？ 每天一組「壓腿排氣式」助消化還能練腹肌

相關新聞

父女為違停嗆警「王八蛋」吃官司 昔飯店大亨焦治國嘆遭欺負

昔日飯店大亨焦治國與兒女前年3月在新北市三峽區違停與員警爆發衝突，焦脫口罵警「王八蛋」，新北地方法院依公務員依法執行職務...

台電稽查班長涉收賄當聚餐公基金 包庇魚塭竊電百萬元

檢調偵辦台電嘉義區營業處職員包庇魚塭竊電，王姓稽查課班長等人10年前起，涉不查1名魚塭業者的電表，過節再收漁貨禮，另，王...

選舉倒數！新北檢至海山、中永和警分局 指導查賄制暴

有鑒於今年底九合一地方公職人員選舉將至，新北地檢署為了端正選風，維護選舉之公平、公正，本周協同新北市刑大，分別至海山、中...

老司機2度載運私菸被罰7百多萬元拒繳 法官裁定管收

台南市53歲洪姓男子2度開貨車運輸未稅香菸被查獲，經台南市財稅局共裁罰767萬多元，迄今拒絕繳納，執行署台南分署執行官查...

地方公職人員選舉將至 新北檢警宣示聯合打擊賄選

為因應年底「111年地方公職人員選舉」恐有賄選、暴力及不法情事發生。今天下午，新北地檢署主任檢察官郭瑜芳、黃筵銘、刑大大...

鄰居吵架「烙」警察 男挨告恐嚇獲不起訴

桃園一名彭姓男子因噪音問題與鄰居不睦，去年12月24日凌晨口角後，因爲脫口說「你只要不搬走一天，我就天天報警，並且天天上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。