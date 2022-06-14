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影／屏東挖眼男殘暴拖累全家人 村民聞判5年紛指太輕

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東縣高樹鄉去年發生駭人挖眼案，屏東地院一審判楊姓男子5年徒刑。鄉民獲知判決結果，異口同聲指「太輕！」

這起引發社會矚目的案件，彷彿在村落投下震撼彈，楊男一家人因他犯案四處搬遷，村民至今人人自危，被害人也搬到外婆家療養，不敢再回家，案發超商的一位店員說，「現在看到客人沒戴口罩也不敢提醒，萬一又出事怎麼辦？」

楊男去年犯後被羈押至今，但全家人都遭拖累。村民透露，楊家人後來全搬到外地，高齡80多歲的老父，因不適應最近才搬回老家，但可能受事件衝擊漸有失智現象，近期連續騎摩托車走失，最遠還一人騎到台南善化，被警員發現聯繫家人送回，至於最疼受楊男的媽媽，因無人照料已送到機構安置。

「說來也是可憐！」新南村長張吉源說，楊父三餐尚能自理，但生活乏人照顧，平常在村裡四處走動，但村民一看到他靠近就閃開。他前幾天接到高樹鄉公所通知，指案子將宣判了要預作準備，「但我也挫咧等，萬一人出來，我也不知該怎麼辦。」

對於楊男一審被判5年，村民幾無例外異口同聲說，「太輕！」住在事發超商附近的一名老闆說，「就算服刑期滿還是應就醫，總不能讓村民每天活在驚恐中。」

據了解，此案被害潘姓女店員已搬到外婆家療養，家人不願再受訪，也不願對判決結果表示意見。屏東縣政府社會處表示，被害人復原情況穩定，下個月將進行第30次心理諮商。

案發超商的一位店員透露，潘姓女店員的勞健保還在店裡，老闆還是希望她康復後回來上班。楊男去年殘暴襲擊被害人，未戴口罩被提醒是主要導火線，店員苦笑說，「現在看到客人沒戴口罩也不敢提醒，萬一又出事怎麼辦？」

發生挖眼意外的超商營業中，但店員說，現在看到客人沒戴口罩也不敢出聲提醒。記者魏斌／攝影
發生挖眼意外的超商營業中，但店員說，現在看到客人沒戴口罩也不敢出聲提醒。記者魏斌／攝影
楊男家人因其犯案四處搬家，目前老家僅剩楊父一人獨居，他一人騎車外出，處境令人同情。記者魏斌／攝影
楊男家人因其犯案四處搬家，目前老家僅剩楊父一人獨居，他一人騎車外出，處境令人同情。記者魏斌／攝影

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