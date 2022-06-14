歐銻銻娛樂范立達助北京愛奇藝在台營運 兩岸條例起訴

歐銻銻娛樂、斯翠明公司范立達等3名負責人、高階幹部，涉從2015年起拿高薪協助北京愛奇藝公司，在台從事北京愛奇藝的業務活動，公司增資遭調查曝光。士林地檢署偵結，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例起訴，建請沒收3人高達4253萬餘元薪資。

歐銻銻娛樂公司負責人范立達、財務主管趙善真，高級副總裁楊鳴（香港奇藝公司在台辦事處負責人）等3人，涉嫌未經經濟部投資審議委員會許可，2015年10月8日起，接續以歐銻銻、斯翠明公司，在台北市內湖區實際進行北京愛奇藝科技公司業務活動，2021年4月15日，士檢指揮調查局搜索偵辦。

檢調查出，歐銻銻員工獎勵機制，包含北京愛奇藝在美國納斯達克股票交易所上市股票（愛奇藝ＡＤＲ）的虛擬賣出權，員工若取得，不會實際持股，但計算賣出價額連動，領新台幣獎金。

起訴指出，北京愛奇藝控制香港奇藝公司，分次匯款共計美金57萬414元，到楊鳴帳戶，楊在2017年間分次共匯款31萬餘元至范立達帳戶；范在2017年5月存入950萬元到歐銻銻公司帳戶，2017年6月2日從50萬元增資至1000萬元。

調查局懷疑資金來源，北京愛奇藝為了「切斷此疑」2020年4月16日指示范等3人，成立「歐銻銻2」繼續在台營運北京愛奇藝影音平台業務。范等3人2020年6月15日在歐銻銻公司旁成立「斯翠明科技公司」這次由趙登記負責人，范、楊以顧問身分為實際負責人，歐銻銻公司員工幾乎轉到斯翠明任職，如果員工任職前已經取得愛奇藝ＡＤＲ賣出權資格，可以實際在斯翠明兌換，享有同樣的獎勵機制。

楊坦承，他的主管是北京愛奇藝龔姓執行長。范坦承擔任2家公司登記、實際負責人。趙供稱，2家公司「唯一客戶」僅有北京愛奇藝，且歷年預算，必須經北京愛奇藝審核批准。

公司員工證稱，如果有製作戲劇案件，先給楊審核，楊會轉到北京愛奇藝的海外部門審核，龔姓執行長作最後核決；如果要採購全球影劇版權，有龐大支出，需請示北京愛奇藝海外事業部楊姓主管。

檢方清查電子郵件認定，北京愛奇藝對2家公司有實質控制力，趙在2020年4月16日傳email「為避免歐銻銻公司資本來源類似爭議，決定成立歐銻銻2即斯翠明公司」且有約北京愛奇藝主管開會討論。

龔姓執行長寄送email給楊等主管提到「部門調整」由北京愛奇藝主管回覆「我幫你們做決定吧...我對台灣業務不到什麼大的期望，還是自己主動縮編為好，我們不能在一個不歡迎我們的地方繼續投入。第一步撤除市場營銷部、用戶事業部，各自保留4個人頭在台灣，內容獲取團隊在台灣不在加人，人頭用在其他地區」

檢方指出，2015年至2020年底，楊在2家公司收入至少1740萬9232、范至少1398萬4704元、趙2016年至2020年底收入至少1114萬2042元，共計4253萬5978元。