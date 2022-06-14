戴寧案將傳喚母親、前夫作證 她仍沉默「交律師回答」

檢方指控無黨籍嘉義市議員戴寧涉詐領助理費並求刑24年，嘉義地院今上午第二度開準備程序庭，她依然說「否認犯罪」，審判長詢問針對傳喚證人、證據清單等的意見，一律回覆「交給律師回答」。

檢、辯雙方也聲請後續要傳喚戴寧的母親賴惠勉、郭姓前夫等8人出庭作證，釐清案情。

戴寧今出庭情緒平穩，不過審判長詢問她時，依然表示要保持緘默；委任律師陳澤嘉開庭後表示，收押中的戴寧精神狀態一樣不好，直接保持沉默，關於開庭程序事項由律師表達，盼集中審理、有順利進展。

陳澤嘉及另名委任律師王振名今將答辯要旨，以書狀交給院方，開庭時未特別口頭說明；陳澤嘉受訪說，戴寧堅稱她的清白，全案關鍵在於離職助理的相關指認，須透過交互詰問程序來釐清。

檢方、戴寧律師分別提出後續聲請傳喚的證人，除了已獲緩起訴的涉案助理，包括戴寧的郭姓前夫，王振名提出傳喚戴寧母親賴惠勉，總計8人，法院安排7月25日、26日，及8月1、2、9日，將證人分組傳喚出庭。