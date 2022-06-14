職軍開車撞騎士釀一死一傷被指控殺人 地院判過失致死
郭姓男子為現役軍人，去年因變換車道擦撞雙載騎士，釀成一死一傷事故，被依過失致死罪移送，後由檢方起訴，但死者家屬認為，郭男涉嫌殺人及傷害致死，但法院認為彼此互不認識，也無仇恨，難認有殺人動機，將他依過失致人於死罪，處6個月有期徒刑。
判決指出，郭男去年5月23日下午5時32分許，開車沿高雄市楠梓區創新路外側快車道由南往北行駛，行經該路段與芎林六街口欲變換車道至慢車道以路邊停車時，騎車雙載的張男發生碰撞。
這起事故，導致騎車的男及坐在機車後座的林女，人車倒地，各別受重傷，林則在5月27日清晨6時51分，重傷不治，郭男被依過失致死罪移送，後由檢方起訴。
審理期間，林女家人認為，郭男可清楚看見機車，竟超速行駛，釀成死亡事故，應涉犯殺人罪、傷害致死罪；地院認為，駕駛與騎士互不認識，也無仇恨糾紛，難認有殺人動機。
地院審酌，郭男未遵守交通規則，導致車會，造成張男受傷、林女死亡，且死者年僅24歲，年華正盛，造成精神痛苦難言喻；考量郭坦承犯行、態度尚可，經審理，將他依過失致人於死罪，處6個月有期徒刑，全案仍可上訴。
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