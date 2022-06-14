富樂快篩試劑出包 高市從社區回收3萬問題批號試劑

美國品牌富樂快篩試劑出包，高雄市政府也有向代理商大鑫資訊公司採購到問題試劑。高雄市衛生局表示，目前已從社區回收3萬劑，試劑是經由業者向中央申請核可，也公開在網站招標。

高雄市府10日就啟動富樂快篩試劑換貨流程，批號COV2025056的快篩試有問題，未使用與使用過的都可以拿到關懷包得來速與各區衛生所換貨。

高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，目前回收進度已從社區回收3萬劑，相關責任和採購，根據掌握試劑是經由業者向中央申請核可，也公開在網站上有上網招標。各縣市南到北有許多機關團體採購，這次不良品也即時發現，在台中市通知後，發布新聞訊息回收換貨。市府也報請中央食藥署及地檢署釐清調查，高市府全力協助。

潘炤穎表示，至於問題試劑是否影響檢驗結果？各種檢驗試劑都一樣，只要品管線(Ｃ線)沒出現就是無效，不會判陰、也不判陽，需重新檢測。