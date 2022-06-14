涉未經許可助愛奇藝在台營運 范立達等3人遭起訴
歐銻銻娛樂、斯翠明科技涉嫌未經許可，代理愛奇藝在台業務，士林地方檢察署今天依違反兩岸條例，起訴前歐銻銻娛樂董事長范立達等3人。
士檢調查，歐銻銻娛樂自民國104年起，涉嫌未經許可，為北京愛奇藝在台從事業務，之後將業務、員工移轉至新成立的斯翠明科技公司，持續協助愛奇藝在台營運。
案經調查局查核，發現歐銻銻娛樂增資的資金來自北京、香港，循線深入追查，並於去年經由士檢指揮，搜索歐銻銻娛樂、斯翠明科技等地，約談范立達、斯翠明科技登記負責人趙善真、總經理楊鳴3人到案。
檢調認為，范立達等人涉犯台灣地區與大陸地區人民關係條例第40-1條「大陸地區之營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動」規定，今天公告全案偵結，起訴范立達、趙善真、楊鳴。
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