雞排妹贏了！她自爆大腿被整壞被醫美診所告 檢不起訴

宅男女神「雞排妹（本名鄭采勻）」和醫美診所元和雅風波不斷，她18歲剛出道時，和元和雅以廣告代言換免費抽脂手術，但她8年後，在臉書發文稱大腿「整壞了」，被元和雅提告妨害名譽。雄檢今偵結，認為雞排妹貼文是分享自身經驗，屬可受公評之事，處分不起訴。

「雞排妹」2012年出道時和元和雅簽立肖像權合約，以廣告代言換免費抽脂手術，同年8月還出版個人寫真集「18歲的禮物」，不僅元和雅大方認購寫真集，雞排妹也在文中標註「感謝元和雅！！！好喜歡現在的自己啊！」

但雙方8年後卻因肖像權問題鬧上法院，雞排妹不想再讓診所拿她的舊照做成廣告看板，要求元和雅移除看板，並求償150萬元，但最後因雞排妹搞錯對象，法院判她敗訴。

檢方調查，2020年12月23日，雞排妹在臉書分享一張僅穿內衣、內褲的露背照，發文寫下「我的大腿做過兩次抽脂手術，因為18歲時在元和雅做壞了，導致她要找信任的醫美做第二次補救」。

事後陸續有網友私訊她，闡述在診所的整形經過，雞排妹也將雙方對話內容轉貼在臉書專頁，還特別加註「被整壞的苦主之一」，元和雅發現後，認為雞排妹詆毀診所聲譽，不僅向她求償300萬元（民事仍在審理中），另提告妨害名譽。

雄檢偵查時，雞排妹直言，她有和元和雅簽肖像權合約，至於寫真集裡面寫「感謝元和雅」，是要感謝他們購買她的寫真集，貼文內容陳述的是事實，她身為公眾人物，擁有話語權，她轉貼的內容，都是患者誤信診所會幫他們修護，她是在協助患者爭取權益，幫助市民發聲。

雞排妹還反駁，她分享的病患經驗，都是有憑有據，提供者也是希望她提醒大家慎選醫美診所，如果真的要攻擊元和雅，詆毀商譽，她大可請匿名網軍針對診所給負評就好。