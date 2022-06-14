高院判柯以柔、郭宗坤離婚理由曝 批他瞞學歷還搞曖昧

女藝人柯以柔和廚師老公郭宗坤離婚官司纏訟，士林地方法院以郭曾和日籍女員工出國、共處一室，判准離婚並賠柯女40萬元。郭上訴，台灣高等法院今駁回，但變更原本郭和3名子女的會面交往方式。

柯以柔2011年6月18日結婚，婚後生了3個小孩。柯以柔主張郭宗坤在婚前就「欺瞞真正學歷資訊」，害她陷於錯誤而交往結婚，嚴重損害彼此信任，婚姻互動基礎動搖。

柯以柔表示，婚後又遭長期精神暴力，從雙方協議採夫妻分別財產制後，又沒有正當理由拒絕同居，且郭「外遇不斷」，和餐廳日籍女員工有不倫戀，違背配偶忠誠義務，她精神痛苦不堪。柯女認為婚姻的破裂問題在郭，因此訴請離婚，並請求100萬賠償精神慰撫金、3名子女的權利義務由她單獨行使，且郭應按月給付子女扶養費。

高院民事庭審理後認為，柯以柔婚後才知道郭宗坤的真正學歷，且她對郭長期吹噓、浮誇的言行甚不苟同，已經達到難以溝通的程度。而柯以柔看到小孩逐漸長大，住家空間不敷使用，考慮郭宗坤財務狀況惡劣，因此與母親合力購買新屋讓大家住，郭卻在她提議採行夫妻分別財產制後就揚言獨居，郭女多次邀約共住新屋仍無正當理由拒不同居。

高院認為郭宗坤未善盡與配偶協力照顧家庭的義務與責任，且郭婚後屢傳桃色新聞，遭妻子警告後仍不守本分，與日籍女員工出雙入對、過從甚密，嚴重斲傷婚姻關係，踐踏柯以柔對幸福婚姻的美滿想像。

因婚姻的破裂原因源自郭宗坤，柯以柔依民法「重大事由，難以維持婚姻」事由請求離婚有據，應該准許，柯女沒有過失且遭受精神痛楚，要求賠償40萬元合理。