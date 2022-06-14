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3男製造假車禍詐領4百多萬保險金 被判刑還得賠償

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

莊姓男子分別勾結吳姓、蔡姓友人製作假車禍，以閃避野狗、轉彎失控自撞等理由，向泰安產險、富邦產險兩家產險公司各詐領得195萬多元與260萬多元的保險金。台南地院判賠，此案可上訴。

民事判決指出，莊先以130萬元買1輛轎車，經友人吳姓男子同意登記在吳名下，2018年9月向泰安產險投保210萬多元車體損失險，莊再以5萬元為對價、協議委由吳在同年11月18日下午駕車到雲林縣四湖鄉某地自撞電桿，轎車全毀。

吳再拿警方製作的車禍文件， 謊稱為閃避野狗不慎撞上電桿申請保險理賠，泰安產險信以為真、同年12月底核撥195萬多元到吳男帳戶，這筆錢被第3人領出、交給莊。

莊再以120萬到130萬元間價格買另一輛轎車，並以5萬元為代價讓友人蔡姓男子同意把轎車登記在蔡名下，同時向富邦產險投保260萬多元車險。莊再指示蔡於2019年11月2日晚間駕車到雲林縣北港鎮自撞電桿，車子全毀後，蔡再以轉彎失控自撞為由申請理賠，2020年初富邦人員誤以為真、核撥260萬多元理賠金到蔡男帳戶，錢同樣被莊男領走。

莊涉嫌勾結吳、蔡兩人故意製造車禍、詐領保險理賠金的行為，也被台南市刑警大隊揭發查辦，一審刑事分別依詐欺取財罪判刑，莊被判下刑1年8月；吳、蔡兩人均被判刑6月，得緩刑，案可上訴。

莊姓男子分別與吳姓、蔡姓友人勾結涉製作假車禍詐領保險金，兩家產險公司向3人提出民事求償，台南地院判莊、吳兩人須連帶賠195萬多元給泰安產險公司；莊、蔡兩人連帶賠260萬多元給富邦產險。圖／本報資料照片
莊姓男子分別與吳姓、蔡姓友人勾結涉製作假車禍詐領保險金，兩家產險公司向3人提出民事求償，台南地院判莊、吳兩人須連帶賠195萬多元給泰安產險公司；莊、蔡兩人連帶賠260萬多元給富邦產險。圖／本報資料照片

車禍 保險 台南

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