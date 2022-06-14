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被劉耀仁爆利用身障者拚罷昶 鍾小平撤告了
台北市議員鍾小平在推動罷昶期間，遭民進黨籍議員劉耀仁爆料，指稱他派出智能障礙的女子，挨家挨戶利用民眾同情心收取罷免立委林昶佐的連署單。鍾小平原控告劉耀仁涉嫌加重誹謗，但日前鍾突然遞狀撤告，台北地檢署14日將全案不起訴。
去年12月25日下午，劉耀仁在個人臉書「市議員劉耀仁」粉絲頁，PO出「鍾小平罷免手段下流卑鄙，難怪國民黨議員不屑靠近」的文章，隔天接受電視新聞採訪時表示，「鍾小平在罷免連署的時候，手段非常的卑劣，竟然用那個智能有障礙的妹妹，挨家挨戶去索取連署單，媽媽知道後氣死了，登門去罵。」
鍾小平認為劉耀仁所言不實，同年月27日提告劉耀仁涉嫌加重誹謗，駁斥對方說法是「子虛烏有」、「胡說八道」，並認為劉耀仁知法犯法，創下法治最壞的示範，亂說話、抹黑損害人格，提告是為了遏止選舉歪風，讓選舉回到法治。
原本北檢收案後，已展開調查，通知雙方到案說明，劉耀仁一方則提出與當地里長對話紀錄，證明自己有所本；不料在檢察官決定傳喚相關證人出庭前夕，卻收到鍾小平具狀撤回告訴，由於加重誹謗為屬告訴乃論，檢方於是依法直接將劉耀仁不起訴。
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