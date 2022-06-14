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高雄桃源前區長收賄 二審從輕改判8年6月
高雄市桃源區前區長顏國昌被控收受工程回扣弊案，並接受廠商招待喝花酒，一審被屏東地方法院依貪汙罪判刑15年，今高雄高分院宣判，顏從輕改判8年6月徒刑。可上訴。
顏國昌2011年至2013年擔任桃源區長，但他在任內被控以洩漏底價等方式，協助廠商取得區內工程標案，其中不乏風災後的搶修工程，每項工程收取3至10%不等回扣，並由他的陳姓友人擔任白手套，接洽投標廠商，代收相關匯款。
檢調查出，顏國昌擔任桃源區長約2年期間，索賄近200萬元，多次到有女陪侍的酒店，要求廠商到場埋單，案件曝光後，有多家廠商坦承行賄，去年8月底，屏東地院依貪瀆罪判處顏15年徒刑，陳姓白手套16年徒刑。
顏等人不服上訴高雄高分院，今上午審結宣判，顏等人從輕改判，顏改判8年6月，陳姓白手套改判10年，可上訴。
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