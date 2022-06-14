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監獄集體性霸凌 6男聯手猥褻獄友下體、搓乳判刑定讞
顏姓男子等6人在高雄監獄同一間舍房服刑，見另名獄友外表及個性陰柔，除取綽號「妹妹」、「三八」，以怪異語調模仿呻吟聲，更多次聯手欺凌、猥褻他，長達1個多月，最高法院依利用權勢猥褻罪、強制猥褻等罪，判顏7年徒刑定讞，其餘5人判刑4年5月至5年10月確定。
顏擔任舍房的「房長」，負責協調房內秩序，與曾姓、許姓、張姓、宋姓、李姓男子同住，也都在監獄工場內工作；顏2018年5月開始，見隔壁獄友只穿內褲、裸露上半身，動手強摸獄友下體，其他人見狀沒有阻止，反而共同掰開獄友雙腳，使獄友無法遮擋自己的生殖器，再由顏猥褻得逞。
事後一個月內，顏多次猥褻獄友下體、搓揉乳頭，其他人也會以腳用力踩踏獄友的生殖器官，或多人聯手架住獄友、摀住嘴巴，再替獄友「打手槍」，而獄友畏懼顏身為房長而不敢反抗，直到監所主管察覺有異，調取舍房的監視錄影畫面，揭發案情。
顏等人坦承有對遇有動手，但供稱只是在玩，並沒有猥褻的意思；獄友作證時則說，顏會摸他的生殖器，其他人也覺得他有女生的氣息，而叫他「妹妹」、「三八」等，或用奇怪的語調模仿叫床聲、呻吟聲，並動手猥褻，他也怕反抗顏會很慘，只能選擇隱忍。
高雄地方法院一審依利用權勢猥褻、強制猥褻、強制等罪判顏7年徒刑，其餘5人則分別判4年5月至5年10月不等徒刑；高雄高分院二審認為，顏等人將獄友視為玩物，恣意欺凌，造成獄友身心受創，絲毫不尊重獄友的人格及性自主權，撤銷原判決，仍判顏等6人4年5月至7年不等徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。
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