前議員楊實秋兒偷油、拍性愛片 偽造文書又判3月確定

前台北市議員楊實秋的兒子楊澤祖遭按摩工作室蕭姓前老闆控告在工作契約上填寫假資料，一審判刑2月，蕭認為判刑太輕上訴，台北地院審理，今天撤銷改判楊澤祖有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，判刑確定。

楊澤祖涉多起官司，除了偽造文書今天判刑確定外，他還竊盜按摩工作室的精油、拍攝未成年小女友違反兒少性剝削條例，這2年法院跑不停。

楊澤祖曾在蕭姓男子開設於台北市西門町的按摩工作室上班，主雇後來翻臉，蕭指控楊在工作契約上填寫假名字等不實個人資料，涉嫌偽造文書罪，檢察官偵辦起訴楊澤祖。

法院開庭時，楊澤祖承認使用假名填資料，辯稱是不想讓人知道他的職業，且他簽名時蕭在場，知道他的真實身分，否認犯偽造文書罪。

台北地院一審簡易庭審理，判處楊澤祖有期徒刑2月，蕭認為法官量刑過輕，遞狀請檢察官上訴二審，二審合議庭審理認為上訴有理由，撤銷原審判決，改判楊澤祖有期徒刑3月確定。