台中警心軟沒開老翁交違單涉「貪汙」 二審仍判他無罪
台中市洪姓警員3年前任職清水警分局期間，攔查謝姓老翁無照騎報廢機車，禁不起謝以經濟困難為由不斷求情，將寫好的舉發單資料，以橫線畫掉，再將該單告發其他違規駕駛，而遭該名駕駛申訴，檢方調查後以貪汙罪起訴，二審今駁回上訴，維持無罪宣判。
洪姓警員在2019年間因一時心軟，考量到無照駕駛報廢車的謝姓老翁經濟困苦，沒有依法告發，反而遭檢方依貪汙治罪條例起訴，一審認洪無圖利犯意，判無罪，檢方上訴後，台中高分院今駁回，仍維持無罪宣判，洪今天沒有出庭聽判，尚無對判決看法。
台中高分檢表示，全案是否符合速審法第9條事由，上訴最高法院，需等收到判決書後，再後續研議。
檢方調查，洪姓男子在2019年3月31日時任清水警分局大楊所警員，巡經清水區吳厝路、和睦路時，發現謝姓老翁無照騎機車，洪在舉發單資料填上洪姓名、性別、生日、身分證等個資後，準備告發，但謝不斷求情，稱家境困苦，「歹命小孩」，強調機車是白姓鄰居欲報廢機車，央求贈與變賣。
洪男跟隨謝翁往住處調查，確認謝騎乘的並非贓車，所以沒有依職務法令規定，開出無照駕駛機車的罰單，讓謝翁免罰6000元，同年4月間，洪在同路段查獲另名林姓男子駕駛轎車違規左轉，洪以該張寫有謝個資的舉發單告發，僅以畫線刪除謝個資，遭林以舉發單重複填寫提出申訴。
清水警分局接獲台中市交通事件裁決處通知後，詢問洪員，洪承認認為謝翁「老、殘、窮」，若開單將造成經濟困難，所以沒有依法告發，分局報請檢方偵辦。
檢察官認定洪男違背職務，圖利謝翁免遭交通裁罰，涉嫌貪汙治罪條例的圖利罪，依法起訴。
不過一審認定，洪與謝不認識，沒有趁開舉發單的機會，向謝要求給付任何利益，認定洪沒有圖利的動機與意圖，應只是行政疏失，沒有遵守法律規範失當的結果，認為檢方事證不足，判無罪。
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