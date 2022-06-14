已婚男阻止女友打疫苗 毆臉掐脖壓床 先簽借據才放行

已婚的陳姓男子不滿女友向他借錢治病，去年6月間，阻擋女友出門施打疫苗，還動手毆打女友臉部、掐脖子壓在床上，導致臉脖子抓傷、挫傷。士林地方法院認定陳男犯傷害罪，處拘役40日，可易科罰金4萬元。

判決指出，去年6月2日中午，女友（現已分手）想出門打疫苗，陳男竟阻止女友出門，還痛打女友臉頰，掐脖子壓在床上，逼迫女友簽下12萬元借據，才能出門打疫苗。女友6月4日上午到醫院驗傷，診斷臉部和脖子抓傷、挫傷等傷勢，報案提告。

陳男否認打女友，辯稱沒有不讓她去打疫苗，沒有要求寫借據，女友曾因開到住院「盜刷我的卡」「向我借錢治病」遲遲不簽立借據，為這筆15萬元欠款吵架；當天是女友先言語暴力「說我被我老婆帶綠帽、自導自演、神經病」才會發生劇烈爭吵，女友衝過來要打人，一時生氣輕輕推開她，她才會摔倒在床墊，最後還載她去打疫苗，根本沒打她。

女友指控，當天想出門打疫苗，陳男突然不讓她出門，鎖門逼迫還錢，還說「可以去但先簽借據」第一時間拒絕，就被打臉、掐脖子。直到她說，「你掐啊把我掐死算了。」陳男才放手逼簽15萬借據，但最後她只簽金額12萬元的借據。

合議庭審酌，陳男在案發前因債務關係對女友心生不滿，案發時又被罵帶綠帽，生氣推開女友等，進而毆打臉部掐脖子壓制床上，女友傷勢與「輕推」顯有差距，認為陳男避重就輕，不足採信，縱使女友盜刷其信用卡，也應循民事或刑事途徑追究。