軍系立委吳斯懷反年改闖立院沒事 無罪理由曝光

立法院2018年召開軍人年改公聽會，國民黨軍系立委吳斯懷領銜「800壯士」退伍軍士官陳抗闖國會與警察衝突，被訴煽惑他人犯罪，今天獲判無罪。無罪判決說，吳斯懷多次表示「不要動」、「不要傷害警察」，沒有主觀犯意。

吳斯懷審理中辯稱，他從軍44年，當天是政府以國家財政困難為由，要把過去承諾給軍人的權益、福利都大幅減縮，他認為政策改變已經嚴重影響憲政秩序的穩定。

吳斯懷說，為了捍衛中華民國憲法、維護國軍的尊嚴、榮譽、權益以及表達人民向政府請願的訴求，才會希望警方同意讓群眾進入立法院陳情，否認犯罪。

判決書指出，吳斯懷的言論包括「不要讓警察隨意突破，請大家堅持住」、「要適時的阻擋好」、「兩側堅守，中央的往中間集中，警察讓開」等等，只是在指揮現場民眾如何集中、前進。

此外，吳斯懷站在群眾中演說時，多次表示「「不要動」、「不要傷害警察」，也未要求民眾破壞拒馬、攻擊警察，檢察官不能僅憑吳要求民眾靠攏，就直接認定他在犯罪。

判決還說，言論自由是人民的基本權利，吳斯懷表達反對年金法案修法之意，陳抗緣由並非毫無所本，吳的用語沒有煽惑、蠱惑群眾去違法，沒有違背公共利益，只在對公共事務做政治性的意見表達，不算犯罪。