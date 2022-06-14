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通緝犯駕車違停謊報弟弟身分 安南警秒識破查獲

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

46歲朱姓男子因竊盜案未到案開庭，今年5月遭台南地院通緝，他昨天駕駛小貨車在台南市安南區安中路違停，被警員攔下盤查，一度謊報弟弟身分，警員利用警用電腦查詢身分，發現照片顯不相符，朱才說出自己真實身分。警詢後解送台南地院歸案。

台南市警三分局安南派出所警員，昨天中午11點多巡邏勤務時，發現小貨車違停於安南區安中路機慢車道上，所長莊凱宇、警員李國鵬上前盤查。

朱姓男駕駛向員警表示一時忘記身分證字號，僅能提供姓名及出生年月日，員警見狀便覺可疑，並發現他有酒味，現場酒測，並以警用電腦（M-POLICE）查詢，發現系統所顯示的照片與男子不同，當場拆穿謊言。

朱酒測值每公升0.05毫克，未達處罰標準，但在酒測單確認簽名時，員警再三告誡需簽名本人姓名，否則違反偽造文書罪，朱見躲不過警方查緝，才提供正確資料。員警再次查詢發現他因竊盜案，今年5月20日被台南地方法院發布盜通緝，依法解送歸案。

據了解，朱男為躲避警方查緝，平時詳背弟弟年籍資料，未料想到員警以科技工具查詢，進而發現通緝身分，直呼「敗給警察了」。

朱姓竊盜通緝犯（右）駕駛小貨車違停， 謊報弟弟身分被警員拆穿。記者黃宣翰／翻攝
朱姓竊盜通緝犯（右）駕駛小貨車違停， 謊報弟弟身分被警員拆穿。記者黃宣翰／翻攝

台南 通緝 酒測

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