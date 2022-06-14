柯以柔、郭宗坤離婚官司延長賽 高院今仍判離

女藝人柯以柔和廚師老公郭宗坤離婚官司纏訟，士林地方法院2019年10月以郭曾和女員工出國、可能共處一室為由，判准離婚，並須賠柯女40萬元。郭上訴台灣高等法院今駁回。

2011年6月16日13點14分兩人在台北市士林戶政事務所登記結婚，取諧音「一生一世」。但2017年本報接獲爆料，指郭宗坤和經營的日本料理店女員工過從甚密，還瞞著柯以柔多次出國；記者從機場一路跟拍，並多夜在店外目擊，柯先不可置信，但看到影片後泣訴「從頭到尾，我是最後一個知道的人，是那個最受傷的人。」

柯以柔向法院訴請離婚。在士院判准前，法院就已暫時處分，雙方對於在週未探視、接送小孩達成共識。柯女2019年7月曾受訪指出，目前在家工作，小孩都就讀小學，平時需監督課業，電商模式比較能兼顧家庭和小孩，雙方互動也僅止於「交接」孩子的時間。

士院審理時，本報記者曾至法院作證，證述曾有拍到郭和女員工出國，事證明確，後來記者又到郭的餐廳外等候，有看到郭前往女員工的公寓住所，當時已是深夜，郭走近樓梯間後，整棟公寓還是只有女員工住所亮著燈。

士院認為證人證述，在深夜時分，郭宗坤和女員工前後進入公寓，僅有此一處所有著聲音、燈光，郭宗坤可能和女員工共處在同一個處所，認為這是重大事由，郭宗坤有責性較高，依法判准離婚，郭需賠償40萬元。

郭在一審判決後，在臉書寫下「從頭到尾都沒有外遇」，並指「法官最後雖然判我們離婚，但是也沒有認定我有外遇。對於這樣的結果，我是不滿意的，但是基於『證明自己清白』原本就很困難，沒有的東西如何證明沒有？所以我在訴訟上還是吃虧。」文中郭也提到希望藉由二審釐清他從沒家暴、每個月付出巨額扶養費、無外遇等事實。