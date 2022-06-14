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檢察官也求情 吳斯懷率「800壯士」闖國會判無罪
立法院2018年召開軍人年改公聽會，國民黨立委吳斯懷領銜「800壯士」退伍軍士官陳抗與警察衝突，吳等13人被訴，吳不認罪，檢察官建議吳可判拘役刑，合議庭今天宣判，吳斯懷獲判無罪。可上訴。
陳抗案起訴法條是刑法煽惑他人犯罪、傷害、強制、妨害公務罪；被告有吳斯懷、王寶芸、藍祖祺、康豫民、劉浩然、朱澄信、曹靜鵬、黃華生、李宇燊、王偉明、吳孟宗、魏志明、林秉達13人，全是退役軍人或軍眷。
合議庭今天對其餘被告判拘役50日、得易科罰金，有部分被告獲判緩刑，也有人判無罪或因和解判決公訴不受理。
吳斯懷被訴後，吳的國會辦公室曾發聲明指，吳力爭軍公教法定權益，完全依法辦理集會遊行，對有民眾失序造成社會觀感不佳，吳概括承受。
日前辯論庭中，吳斯懷等人再次主張，陳抗行使的是抵抗權、公民不服從權，還稱憲法增修條文對軍人權益有所保障，退役後的俸給因年改而銳減，財產權遭受侵犯，他們受到的是制度性迫害。
被告們皆稱，政府承諾的退俸既有政策因國家財政困難取消，政府違背誠信原則，造成他們固定收入限縮，所以陳情、抗議。
公訴檢察官劉承武表示，本案只有朱澄信認罪，建議量處拘役20日，緩刑2年，至於不認罪的吳斯懷等12人陳抗行為違反理性準則，情有可原，但法所不容，建議量處拘役40日。
劉承武對不認罪的12人求情、建議也判緩刑，劉說，吳斯懷等人已無再犯可能，刑罰教化的效果被告可從法官的「有罪判決」裡獲得。
檢察官指控，2018年4月25日立法院召開「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」軍改公聽會，吳斯懷明知要用暴力才能衝闖進立法院，卻在舞台喊「加油、加油，我們進去，警察讓開」號召群眾行動，涉煽惑他人犯罪多罪。
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