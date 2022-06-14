影／進口對岸仿冒名牌香水 網拍賣家侵權3000萬被逮

新竹縣李姓男子從大陸進口各名牌仿冒香水，在蝦皮等電商平台上，以市價對折的價格販售，一年多來已有數千筆的交易紀錄，警方獲報後，在今年初前往查緝，當場查獲8000多件仿冒品，侵權市值估算為3000多萬元，詢問後依違反商標法罪嫌函送法辦。

保二總隊刑大偵二隊在今年初發現，蝦皮電商平台上有網拍賣家，以市價對折的價格，販售各類名牌香水，經追查發現，該網拍賣家販售的香水商品，不論色澤、香味，甚至瓶身上的標籤、印刷都幾可亂真，外觀與真品無異，但經送往原廠鑑定，確定為仿冒品，若消費者使用成分不明的香水，恐對身體造成影響。

警方查出網拍賣家是在住在新竹縣新豐鄉的李姓男子（26歲），今年1月間前往查緝，當場查扣8000餘件的仿冒DIOR、CHANEL、 JO MALONE、YSL、GUCCI、HERMES等商標香水，不僅品牌種類齊全，且各種容量（2ML到100ML）都有，初估侵權市值達3000萬餘元。

警方調查，李男是透過大陸網站阿里巴巴尋找賣家後，利用微信聯繫大陸業者後，大量購買各類知名品牌香水，再於蝦皮拍賣平台刊登、販售。一瓶香水平均進貨價約為市價十分之一，再以市價五成販售，獲取暴利，全案警詢後依違反商標法罪函送法辦。