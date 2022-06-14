收了姘頭醫150萬 富商還要前妻賠 法官：不知所云

陳姓營造商不滿擔任幼兒園園長的張姓妻子外遇邱姓醫師，先從邱那頭拿取150萬元和解金，再要求妻子賠償受侵害的配偶權、人格權200萬元。桃園地方法院雖認定張婦與邱不倫，兩人應連帶賠償40萬元，但陳的主張「不知所云」，判敗訴，台灣高等法院也駁回陳上訴。

陳與張婦2016年1月結婚，2021年9月離婚。陳指控妻子在婚姻存續期間和國軍台中總醫院邱姓醫師有染，不僅一起喝咖啡、牽手出遊，還上苗栗頭份的汽車旅館。2020年9月，邱姓醫師向陳坦承與他妻子有不正當關係，允諾賠償150萬元，雙方簽立和解書，陳也答應「不予追究」。

陳提侵權行為損害賠償訴訟時主張，沒有免除妻子「債務」的意思，認為妻子不法侵害他的配偶權，也違反婚姻同居和忠誠義務，應賠他200萬元。

張婦表示，陳婚後不關心家中事務，全部由她打理，連小孩哭鬧也要打她巴掌，她無法忍受無情對待才攜子離家。

張婦說，因為邱是醫師，2020年7月31日和邱討論老母親的病情時，因「生理期來」而有噁心、疲倦等症狀，而邱剛好也說自己「中暑」，兩人才一起到汽車旅館休息。

她聲稱陳以訴諸媒體的手段逼迫邱簽和解書，但和解書上僅記載她與邱「有踰越一般男女正常交往之舉措」沒有具體事實，且陳已經拿了邱150萬元，配偶權受損已獲填補，她無須賠償。

桃院審理後認為張婦與邱姓醫師確實有交往，否則身體不舒服豈有共赴汽車旅館「休息」之理？張婦與邱共同侵害陳的配偶權，應該連帶賠償。

不過，陳姓營造商卻說邱侵害張婦「身為他太太的配偶權」，而太太侵害的是「他的配偶權」，沒有連帶債務問題；桃院認為兩人都是侵害陳基於婚姻關係而享有的身分法益，沒有不同，陳的主張「不知所云」。

陳雖聲稱自己公司的資本額高達1.2億元，承攬的建案工程款達4.3億元，資力雄厚，但桃院認為公司與負責人在法律上是不同人格主體，沒有必然關係，且公司淨利是多少也沒說清，判邱與張婦應該賠償40萬就夠了。因邱已經給了陳150萬元，張婦不用再給錢。

陳不服，上訴高院。高院認為陳和邱的和解性質為認定性和解，沒有消滅原來共同侵權行為法律關係，陳的損害既已獲償，請求權即消滅，依民法規定不得再請求張姓前妻賠償。