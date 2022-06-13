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醫師涉詐健保交保檢抗告成功 嘉義地院仍駁回聲押

中央社／ 嘉義市13日電

嘉義縣林姓醫師、張姓藥師等人涉詐領健保費交保，林姓醫師等人疑有串證；嘉檢向地院聲押遭駁，抗告成功，嘉義地院開庭認為檢調司法作為已發揮嚇阻，無羈押必要裁定駁回。

嘉義地檢5月24日依林姓醫師等人有勾串共犯或證人之虞為理由，提起抗告。台灣高等法院台南分院於5月30日將原裁定撤銷，發回原審更為適法的處置。

嘉義地方法院庭長兼發言人周俞宏今天告訴中央社記者，經訊問林姓醫師、張姓藥師及藥師妻子鄭女，均坦承有健保詐欺犯行，並經李女（負責向民眾收取健保卡的小蜜蜂）供述明確，且經證人證述在案，加上查扣文件，4人涉及加重詐欺罪，嫌疑重大。

周俞宏表示，林姓醫師交保後，並無任何串證行為或跡象；李女於5月17日交保後，在同月19日前去找張姓藥師夫婦，要求代為支付律師費及談論痠痛貼布等細節，林姓醫師均無參與，並無證據顯示其指使或教唆。

周俞宏指出，張姓藥師夫婦、李女經訊問後，坦承犯行，且本案偵查機關積極司法作為，包括拘提、聲請羈押、抗告等程序，已發揮並達到嚇阻3人再為串證的效果，就現狀已難認有羈押的原因及必要性。

周俞宏說，這起案件經媒體報導披露，違規提供健保卡的民眾多為一般民眾，與林姓醫師等4人，並無特殊情誼、權力服從等關係，若再有不當接觸或騷擾行為，不但不容易得逞，也極為容易遭接觸、騷擾的他方揭發，反而增加法律上不利的風險。

因此，實際上已大幅降低林姓醫師等人再與證人接觸串證可能性。嘉義地院認為檢察官聲請羈押尚難認有理由，予以駁回。

檢方表示，林姓醫師、張姓藥師與李女等3人涉嫌共同詐領健保費，自民國98年起，先由李女等人以「免部分負擔即可拿痠痛貼布」等為號召收集健保卡，再由林姓醫師上傳不實診察紀錄及處方箋給張姓藥師夫妻，從中詐領診察費、藥費等費用，10多年來，詐領健保費用逾新台幣2500萬元；搜索時，查扣50多張民眾寄放的健保卡等物證。

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