官司輸了揭法院「美女發言人」是殺人東廠 93歲翁判刑
男子劉志仁與台灣高等法院前「美女發言人」吳維雅因鄰居漏水糾紛纏訟，劉不滿判決結果，在YOUTUBE「劉志仁」頻道上傳影片稱吳女是「殺人東廠」，台北地院審理，依違反個資法判劉有期徒刑3月。可上訴。
自稱93歲的劉志仁與吳維雅等3人是鄰居，因住屋漏水糾紛互相涉訟，經法院判決確定，劉不滿判決，2020年9月27日在YOUTUBE「劉志仁」頻道上傳標題為「小小漏水，演變成集體謀殺害命的冤獄」影片，影片附不實文字。
劉附文字包括「法官吳維雅等…，徇私枉法，斷章取義…」、「…原告兇手法官吳維雅…繼續還在追殺代理人金錢」、「台灣司法機關，已經竟淪為謀財害命的兇手，法官吳維雅…，有權有勢的私人殺人東廠」。
劉辯稱，所講的都是事實，「難不成講告訴人姓名、職業就成罪嗎？」，他還稱，同樣的事已被判過2次，分別是70日跟4月。
法官認為，劉將影片上傳至YOUTUBE有散布於眾的意圖，影片所附的文字內容，都是負面指摘，對吳維雅等的名譽、社會評價會產生負面評價。
法官認為，吳維雅等人不是公眾人物，劉與他們的鄰居關係、漏水訴訟，也與公共利益無關，吳維雅等沒有忍受別人隨意指摘的義務，劉因民事漏水判決指稱吳維雅勾結法官、徇私枉法，卻不能舉證，構成誹謗罪。
判決指出，劉志仁於影片中使用他人姓名、職業的個資，無正當目的，劉揭露他人個資超過合理的範圍，損害告訴人利益，沒有免責事由。
至於劉志仁稱「同樣的事」已「判過」2次不該重複判決，判決書指，劉其他侵犯鄰居的犯行，與本案屬不同時間、不同態樣，應分論併罰，從重依違反個資法之非公務機關非法利用個人資料罪論處，判劉有期徒刑3月。
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