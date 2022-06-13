涉農會超貸案 嘉市正副議長遭判刑理由曝光

嘉義市議會正、副議長莊豐安、蘇澤峰因涉及鹿草鄉農會超貸案， 2人都被依犯三人以上詐欺取財罪處有期徒刑1年5個月；同案其他被告建商、代書等也都被判2年。莊豐安、蘇澤峰得知判決結果都表示會上訴。今天下午法官宣判時以買賣價金與實價登錄不符、金流退還給買受人等六大理由作為判決依據。

地院審理，陳女及其男友黃男共同經營從事不動產開發、買賣的金蚨田公司，2016年12月9日顏男以1800萬元向公司購買嘉義市西區一處房地，為讓顏男順利貸款，3人與劉姓代書另製作3400萬元虛偽買賣契約書向鹿草鄉農會核貸2500萬元。顏男的母親以同樣手法購得同路段房地並順利貸得2500萬元。

蘇澤峰於2017年2月6日以1500萬元購買同路段房地，以同樣手法，製作3200萬元買賣契約書，向農會申請1500萬元房貸，再接續於2017年3月1日、2018年1月10日分別向農會貸得500萬元、100萬元，共2100萬元。

莊豐安於2017年3月17日以1500萬元購買同路段房地，莊豐安等人共同製作3300萬元買賣契約書，2017年3月20日順利向農會貸款1950萬元。

嘉義地院今天判決莊豐安、蘇澤峰等人犯三人以上詐欺取財罪處有期徒刑1年5個月；同案其他被告建商、代書等也都被判2年。

嘉義地方法院判決，計有六大理由：

一、被告等人都否認犯行。

二、據農會相關員工作證，農會核貸金額原則上不超過實際買賣價金的8成，何況本案均超過實際買賣價金。

三、向鄉農會貸款所提出來的買賣價金與實價登錄買賣價金不符。

四、被告等人各為證人時，互有對其他被告不利的證詞。

五、各買受本案不動產的被告等，均稱其本身並不會製作買賣契約書，且被告等人向鹿草農會申貸的日期先後不同，但提出申貸的買賣契約書除地段、地號、建號、買受人等不同外，其餘格式、內容、字體均相同，顯然為同一人所製作，且被告等大多證稱是劉姓代書所製作。

六、從貸款的金流，發現金鈇田公司有將超過實際買賣價金的部分，退還給買受人。