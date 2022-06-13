碩士建商醉倒路旁 揮打消防員口罩還丟打火機、罵吃屎

台中市姜姓男子具有碩士學歷、從事建築業，未料前年底酒後路倒在南屯區路旁，南屯消防分隊前往協助，未料姜卻辱罵到場救護消防員三字經、「吃屎」，還揮打消防員口罩，丟擲打火機妨害公務，消防員提告後，一審判姜拘役20天，得易科。

判決指出，姜姓男子從事建築業，前年11月3日清晨7時許，被人發現醉倒在台中市南屯區的路邊，南屯消防分隊隊員獲報前往協助，未料姜持續對消防員辱罵髒字，三字經、五字經，甚至要消防員「吃屎」，接著再朝消防員丟擲打火機，徒手揮打消防員的口罩。

消防員向第四警分局提告妨害公務，姜到案時，承認因酒後失態犯行，檢方依妨害公務罪起訴，聲請簡易判決處刑。