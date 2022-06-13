快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

碩士建商醉倒路旁 揮打消防員口罩還丟打火機、罵吃屎

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市姜姓男子具有碩士學歷、從事建築業，未料前年底酒後路倒在南屯區路旁，南屯消防分隊前往協助，未料姜卻辱罵到場救護消防員三字經、「吃屎」，還揮打消防員口罩，丟擲打火機妨害公務，消防員提告後，一審判姜拘役20天，得易科。

判決指出，姜姓男子從事建築業，前年11月3日清晨7時許，被人發現醉倒在台中市南屯區的路邊，南屯消防分隊隊員獲報前往協助，未料姜持續對消防員辱罵髒字，三字經、五字經，甚至要消防員「吃屎」，接著再朝消防員丟擲打火機，徒手揮打消防員的口罩。

消防員向第四警分局提告妨害公務，姜到案時，承認因酒後失態犯行，檢方依妨害公務罪起訴，聲請簡易判決處刑。

法院審理時，姜男對犯行坦承不諱，與消防員在警詢時的證述相符，也有警方職務報告、密錄器影音譯文、影像等資料可稽，認定姜犯罪事證明確，依法判拘役20天，得易科2萬元。

台中市姜姓男子前年間酒後失態，涉嫌辱罵消防人員，一審依妨害公務，判拘役20天，得易科。示意圖／本報資料照
台中市姜姓男子前年間酒後失態，涉嫌辱罵消防人員，一審依妨害公務，判拘役20天，得易科。示意圖／本報資料照

消防員 妨害公務 口罩

延伸閱讀

超萌「藍色小精靈」聯名口罩現身！小美人、賈不妙都成主角 可愛設計讓人包色又包款

口罩悶熱、磨擦可能使青春痘惡化 醫：須正確清潔皮膚

影／王心凌狂粉大鬧北捷 口罩沒戴、播放「愛你」遭警拖走

張姓前消防員再批新北消防作秀 貼文初衷為揭黑布

相關新聞

涉鹿草鄉農會超貸案 嘉市議會正、副議長遭判1年5月

嘉義市議會正、副議長莊豐安、蘇澤峰因涉及鹿草鄉農會超貸案，今天下午宣判，2人都被依犯三人以上詐欺取財罪處有期徒刑1年5個...

公平會認定「聯合行為」重罰逾60億 九民營電廠抗罰纏訟九年輸了

最高行政法院今（13）日判公平會2013年判定九家民營電廠「聯合行為」無違誤，九家電廠必須共繳納60.07億元罰鍰。對最...

官司輸了揭法院「美女發言人」是殺人東廠 93歲翁判刑

男子劉志仁與台灣高等法院前「美女發言人」吳維雅因鄰居漏水糾紛纏訟，劉不滿判決結果，在YOUTUBE「劉志仁」頻道上傳影片...

涉農會超貸案 嘉市正副議長遭判刑理由曝光

嘉義市議會正、副議長莊豐安、蘇澤峰因涉及鹿草鄉農會超貸案， 2人都被依犯三人以上詐欺取財罪處有期徒刑1年5個月；同案其他...

碩士建商醉倒路旁 揮打消防員口罩還丟打火機、罵吃屎

台中市姜姓男子具有碩士學歷、從事建築業，未料前年底酒後路倒在南屯區路旁，南屯消防分隊前往協助，未料姜卻辱罵到場救護消防員...

「彩鑽女王」蘇怡吸金逾5億 不認罪被判10年

號稱「彩鑽女王」的彩石珠寶董事長蘇怡利用彩石珠寶公司違法吸金逾5億元，又否認犯行，被新北地方法院依銀行法處10年有期徒刑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。