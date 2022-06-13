「彩鑽女王」蘇怡吸金逾5億 不認罪被判10年

號稱「彩鑽女王」的彩石珠寶董事長蘇怡利用彩石珠寶公司違法吸金逾5億元，又否認犯行，被新北地方法院依銀行法處10年有期徒刑，其餘協助吸金的15名共犯，分別處有期徒刑7年6月至1年不等，11人獲緩刑。

蘇怡家境優渥，早前就靠著珠寶買賣賺了不少，在三峽地區買了一間豪宅，出入也以名車BMW代步。她在台北市成立彩石珠寶後，因2018年成為亞太影展最大贊助商而出名，還因茹素、救援流浪狗等，被稱為「最美慈善家」。

檢警調查，蘇怡設計三種投資方案，承諾投資人依投資本金，按月或季、年分期給付相當於年息5.76%至60%不等的利息，且約定期滿後可要求返還本金，吸引投資人投資。

蘇怡除了親自向投資人招攬之外，也提供業務人員高額業績獎金，以總業績0.1%至30%不等獎金方式，吸引業務員招攬自己認識的親朋好友投資，還開班授課，找來專家講解珠寶鑑賞等，吸引有興趣的人投資。

蘇怡藉此方式吸金4億8千多萬元，又向私人高利貸借款，作為購入鑽石的資金，打算等日後鑽石價格上漲時售出大賺一筆，未料她買太多鑽石，加上承諾支付的利息金額太龐大，彩石公司2019年8月起無力支付大多數投資人的利息，蘇怡為此將公司的鑽石、珠寶典當也無力承受，投資人因無法拿回本金報警，2020年5月檢警發動搜索，逮捕蘇怡與共犯多人。

新北地院合議庭審理時，蘇怡坦承有設計投資犯案，但否認吸金，稱她設計的方案並非積極種動推銷，投資方案也只是大家集資買鑽石，賺取溢價利潤，本就存有投資風險，彩石公司並未保證給付紅利，也並非以吸取存款作為經營目的。

合議庭發現，蘇怡所推方案約定獲利遠高於當時銀行定存利率，藉此吸引人投資，且合約上確實保證將按時給付紅利，不採信 蘇怡說詞。