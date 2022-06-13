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涉鹿草鄉農會超貸案 嘉市議會正、副議長遭判1年5月
嘉義市議會正、副議長莊豐安、蘇澤峰因涉及鹿草鄉農會超貸案，今天下午宣判，2人都被依犯三人以上詐欺取財罪處有期徒刑1年5個月；同案其他被告建商、代書等也都被判2年。莊豐安、蘇澤峰得知判決結果都表示會上訴。
今天下午嘉義地方法院判決理由略為：一般核貸金額在實際買賣金額8成，但該案核貸金額超過實際買賣價金。向鄉農會貸款所提出來的買賣價金與實價登錄買賣價金不符。從貸款金流發現賣房的建設公司，有將貸款的價金退給買受人。
議長莊豐安表示，整起案件「我是無罪的」，待收到判決書後跟律師討論，再提出上訴。
副議長蘇澤峰表示，對於判決不服，一定上訴，針對房貸問題都是建商與仲介積極推銷購房而辦理貸款，全是建商及仲介問題，他「絕無涉及超貸問題」，因疏忽未全了解建商及仲介辦理貸款過程，而被檢方認為有共同詐欺行為，他要再次強調，房貸全部都結清也無欠款，並無詐欺行為，待收到判決書將上訴到底。
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