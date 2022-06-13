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屏東外役監人犯脫逃 控訴遭獄友欺負逼弄「泡腳水」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市柯姓男子涉詐欺遭判刑，今年3月間在屏東外役監服刑時，因表現良好，獲得返家探親，逾期未歸，藏匿台中大甲鎮瀾宮附近，逃逸2天後才由祖母陪同投案，柯向警控訴，在外役監遭其他受刑人欺負，被逼替人腳底按摩、弄泡腳水，想回台中服刑才脫逃，一審判柯3月徒刑，得易科。

判決指出，柯姓男子（24歲）涉詐欺案遭判刑2年6月，發監至屏東外役監執行，因柯在外役監作業成績優良，獲准在今年3月19日至21日返家探視，不過柯返家後直至同年月21日11時，未依規定返回監所報到，繼續服刑，反而藏匿在台中大甲鎮瀾宮附近，意圖脫逃。

柯男在藏匿2天之後，才在親友的勸說下，由祖母陪同前往第二警分局投案，承認脫逃罪犯行，不過柯向警控訴，在屏東外役監服刑期間，遭到其他受刑人的欺侮，被逼強迫打飯、洗衣服、按摩其他受刑人腳底，晚上還要準備「泡腳水」，因為想回台中服刑，才沒有回屏東外役監報到。

檢方認定柯男涉犯脫逃罪，事證明確，坦承不諱，依法起訴聲請簡易判決處刑。

法院認為，柯男沒有珍惜法律賦予的寬典，無正當理由脫逃在外，嚴重影響獄政管理，破壞社會秩序，但考量到柯是在服刑時，與其他獄友有摩擦，才萌生脫逃的動機，加上犯後自行投案，承認犯行，態度尚可，依法判刑3月，得易科9萬元，可上訴。

台中市柯姓男子今年間在屏東外役監服刑時，獲返家探親逾期未歸，一審依脫逃罪判刑3月，得易科。圖／本報資料照
台中市柯姓男子今年間在屏東外役監服刑時，獲返家探親逾期未歸，一審依脫逃罪判刑3月，得易科。圖／本報資料照

屏東 受刑人 詐欺

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