請同事代打卡多領「146元」薪水 2女職員詐欺被判刑

上班打卡找人「代打」是不敬業的問題還是刑事問題？一家公司女職員請女同事代打卡，致會計核發薪資溢撥146元給她，公司對2名女職員提告，台北地院審理，依詐欺取財罪各判2人拘役10日。

林姓女子、陳姓女子2019年3月任職台北市「赫徠森」國際企業有限公司，2人均知公司規定上班時間為上午9時，遲到會扣薪水，林女為避免遲到遭主管責備，商請陳女每天上午9時以前代她打卡。

檢方指控，林女、陳女可預想如果打卡不真，會使公司漏未扣薪而溢發，仍由陳女持林女的考勤卡打卡，登錄不實出勤時間，公司會計因此依考勤卡上的出勤時間，去計算林女2019年3月份的薪資，溢發146元給林女。

陳女不認罪，坦承知道公司有遲到扣薪水的規定，也承認代林女打卡，但辯稱她只是基於同事情誼幫忙，「因林女怕遲到太多會被主管念」。

林女也不認罪，辯稱知道遲到扣薪規則，「我沒有要詐騙薪水的意思」，只是怕遲到會被念。

法官勘驗公司的監視器畫面，認為赫徠森公司提供的證據無誤，再依赫徠森公司的扣薪規則，是「遲到30分鐘以內扣除時薪之半數」、「遲到31分鐘至60分鐘扣除1小時時薪」，赫徠森依據「不實」的出勤紀錄，未將林女遲到48分鐘納入計算，因此未扣除林女1小時的時薪146元。

合議庭認為，林女、陳女都承認遲到會扣薪，對於公司溢發薪資可以預見，雖然她們出發點在「避免遭責罵」，但對代打卡發生溢領薪資的「附隨結果」，卻沒有事前避免或事後退還，都有詐欺故意。