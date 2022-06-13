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見智障同學好欺負 盜存款、誘簽本票詐73萬 法官判坐牢

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

邱姓男子假藉幫身障同學保管帳戶，卻趁機盜領戶頭中的69萬元，還帶同學到地下錢莊借了5萬4000元。高雄地方法院判邱男6月和拘役40天，均得易科罰金，檢方上訴後，高雄高分院改判，加重詐欺取財部分至1年2月，需入監服刑。

判決指出，邱男的國中同學有中度智能障礙，對於外在事物理解能力存在困難，邱抓住這點，2019年12月，假藉要幫同學保管帳戶，還允諾不會領出裡面的錢，他同學基於信任，不僅交出提款卡，連密碼也大方告訴邱男。

沒料邱取得同學帳戶後，將戶頭裡的存款盜領出69萬1300元。隔年1月，邱男帶著同學前往地下錢莊，引誘同學簽下錢莊本票借款，首次無抵押品，扣除利息借得2萬7000元，但邱僅將5000元交給同學，剩餘2萬2000元全納為己有。

沒多久，邱二度帶同學借錢，這次還逼同學以機車當抵押品，借得2萬7000元後，也僅將5000元分給同學，後續利息、本金等則交由同學負責還款，事後同學察覺有異，才發現存款竟遭邱男盜領，雄檢偵結後，依詐欺取財罪將他起訴。

但邱男辯稱，他不知道同學領有身障手冊，帳戶的錢和錢莊的借款，是他向同學借來，並不是靠哄騙取得這些款項。

高雄地院審理時，法官綜合當鋪業者、同學親友證詞，認為邱男早知道同學有智能障礙，卻以不正當方式取得同學財物，共觸犯3罪，盜領部分處6月徒刑，借錢部分各處拘役20天、30天，合併執行40天，均得易科罰金。

檢方不服，認為邱男至今從未承認詐欺，甚至長時間憑藉強勢地位，欺壓同學，偵查中都能感受到他同學的害怕與焦慮，一審量刑過輕違反比例原則上訴。

高雄高分院審理時，合議庭勘驗相關事證，認為邱男迄今都未與同學和解，且盜領款項，遠超過大多受雇勞工正當工作的年收入，認為一審僅處6月徒刑過輕，撤銷改判1年2月徒刑，讓邱不得易科罰金，須入監服刑。至於借錢部分，則駁回上訴，維持原判決。

邱姓男子利用同學智能障礙，對許多事情理解能力有落差，盜領存款還誘簽本票，被高雄高分院判刑1年2月。記者張議晨/攝影
邱姓男子利用同學智能障礙，對許多事情理解能力有落差，盜領存款還誘簽本票，被高雄高分院判刑1年2月。記者張議晨/攝影

盜領 詐欺 地下錢莊

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